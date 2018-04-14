İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, bugün sabaha karşı, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki bazı tesisleri bombaladığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız zamanında bunlara dedi ki, 'Burada zalim Esed rejimi masumları öldürüyor, çocukları katlediyor. Buraya kimse destek vermesin. Gelin Suriye'de güvenli bölge oluşturalım. İnsanlar yurtlarını terk etmek zorunda kalmasınlar.' Ama orada rejimin tutunmasına seyirci kaldılar, göz yumdular." dedi. Hakkı Başar Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Eker, kongrenin hayırlı, uğurlu olmasını diledi. Eker, AK Parti için kongrelerin ne bir sonraki görev süresi ne de seçimden ibaret olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "AK Parti davası bir kutlu yürüyüştür. Her kongre bu kutlu yürüyüşün bir adımıdır. Üzerimizde AK Partililer olarak bir sorumluluk var. Çünkü AK Parti davası bir medeniyet tasavvuru davasıdır. İslam medeniyeti tasavvurunun davasıdır. Biz toplumun ihtiyaçlarını giderecek hizmetler üretiriz. Siyasetin hizmet tarafı bizim için önemlidir. Yol, bina, okul, hastane yaparız. Bunların hepsi yapılır ama bizim davamız bunlardan ibaret değildir. Refah üretmek, ekonomiyi büyütmek, soframızdaki aşı artırmak, ekmeği büyütmek ve istihdam artırmak, bizim davamızdadır."

Eker, Orta Doğu'da ve İslam coğrafyasında olup bitene bakmak gerektiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti ve onun Cumhurbaşkanlığı'ndaki Türkiye Cumhuriyeti'nin işgal odaklarına karşı mücadele verdiğini söyledi. Bugün sabaha karşı, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'deki bazı tesisleri bombaladığına değinen Eker, "Sayın Cumhurbaşkanımız zamanında bunlara dedi ki, 'Burada zalim Esed rejimi masumları öldürüyor, çocukları katlediyor. Buraya kimse destek vermesin. Gelin Suriye'de güvenli bölge oluşturalım. İnsanlar yurtlarını terk etmek zorunda kalmasınlar.' Ama orada rejimin tutunmasına seyirci kaldılar, göz yumdular. Onun yerine Türkiye güçlenmesin diye, bizim etrafımızda bir ateş çemberi oluşmasına kararlı odaklar, birtakım senaryolar yazdılar. AK Parti iktidarının, dünyaya, İslam medeniyetleri ülkelerine, ümmete model olduğu süreçte, bu terör örgütlerini piyasaya sürdüler." diye konuştu. Mısır'da darbe yapanların, yaptıranların ve darbecilere seyirci kalanların, Türkiye'de de aynı tarihlerde tezgahlar kurduklarını ifade eden Eker, Gezi olaylarının, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin bunlar arasında bulunduğunu kaydetti.

Eker, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 milyon vatandaşı, Türkü, Kürdü, Lazı, Arnavutu, Çerkesi, Boşnakı, Romanı, herkes, hepimiz bir ve beraberiz. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu topraklarda, bu medeniyet tasavvurunu Allah'ın izniyle hep birlikte hayata geçireceğiz." diye konuştu. - Esenler'e yeni bir gençlik merkezi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Esenler'e spor salonlarının yetmediğini belirterek, yeni bir gençlik merkezi ve spor salonu için çalışma yaptıklarının müjdesini verdi. Esenler'in her zaman seçimlerde destan yazan ve sandıkları patlatan bir teşkilat olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "İnanıyorum ki, 2019 kasım genel seçimlerinde Esenler İstanbul'da en yüksek oyu almaya devam edecek. Esenler buna hazır mı? Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Esenler bizden yanadır, İstanbul bizden yanadır, Türkiye bizden yanadır, Allah bizden yanadır. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni teşkilatımıza başarılar diliyorum." diye konuştu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş da Esenler'in her seçimde İstanbul genelinde AK Parti'ye en yüksek desteği sağlayan ilçelerin başında geldiğini dile getirdi.

Bu anlamda Esenler'e karşı büyük bir borçları ve sorumlulukları olduğunu belirten Muş, şöyle konuştu: "Yaklaşan seçimlerde de Esenler, bir siyasi partinin İstanbul'da alabileceği en yüksek desteği Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sağlayacağından en küçük bir şüphemiz olmamaktadır. Bu anlamda hem ilçe teşkilatımız hem belediyemiz hem de milletvekillerimiz gereken saha çalışmalarını olabildiğinden çok daha fazla yapacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle şimdiye kadar görev yapmış olan ilçe teşkilatımızdan ilçe başkanımıza emeklerinden ve gayretlerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek olan yönetime ve ilçe başkanımıza üstün başarılar diliyorum." AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ise bugüne kadar teşkilatların her kademesinde görev yapan, emek veren, alın teri döken, ana kademe, kadın ve gençlik kollarına teşekkürlerini iletti. Görevi devralan ilçe başkanına ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyen Ataş, şöyle devam etti: "Esenler İlçe Teşkilatımız, İstanbul'da Sultanbeyli'den sonra yüzde 66'ın üzerinde oy almak suretiyle şampiyon ilçelerimizden bir tanesidir. Bu anlamda tüm teşkilat mensuplarımız tebrik ediyorum. Burada hiç şüphesiz belediye başkanımızın, kadın ve gençlik kollarımızın ana kademesi, mahalle ve sandık güvenliklerimizin nasıl bir gayret içerisinde çalıştıklarına bizzat şahit olduğumu ifade etmek isterim. Burada son seçimlerde sandık esaslı çalışmayı en iyi icra eden teşkilatlarımızdan bir tanesidir Esenler teşkilatı. İnanıyorum ki, 2019'da yapılacak olan gerek yerel seçimlerde gerekse Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Esenler teşkilatımız yeni tarih yazma süreciyle İstanbul'da şampiyon ilçelerin başında yer alacaktır. Esenler şampiyon olmaya hazır mı? Kongremizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da AK Parti'nin çok özlü, renkli ve dinamik bir hikayesi olduğunu belirtti. Bu kongre vesilesiyle AK Parti'nin kuruluş sürecinin, hikayesinin ve yürüyüşünün hiç unutulmaması gerektiğine işaret eden Yazıcı, "AK Parti’nin icraatlarının merkezinde insan, siyasetinin merkezinde hizmet vardır. İşte bu millete hizmet yoluna kutlu yürüyüş diyoruz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da kongrelerin her zaman yeni bir başlangıç ve heyecan olduğunu söyledi. Uysal, bu kongrenin ilçeye, İstanbul'a, ülkeye, hayırlı olmasını diledi. Esenler'in inşallah en yüksek hizmeti alacağını ifade eden Uysal, şöyle konuştu: "2019'da Esenler'den öyle bir netice duyulsun ki, bu gençlerle bütün Türkiye gurur duysun. İstanbul'da çalmadık kapı, ziyaret etmedik hiçbir kapı bırakmadık. Herkese hizmet götürdük. 2019'da da Türkiye'de inşallah yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde de İstanbul'da özellikle Esenler'de en yüksek oyla inşallah, yeni başlangıcı başlatmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."