İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, cinsel istismar suçlarına ilişkin düzenleme konusunda, "Yasal düzenlemeyle birlikte koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi arttıracağız. Eğer bir çocuğumuz ihmal ve istismara uğradıysa, o hain alçaklara da kanun önünde en yüksek cezaları verecek şekilde bir düzenlemeyi getiriyoruz Allah'ın izniyle. 50 yıla kadar varan cezalarla, müebbet hapislerle, ağırlaştırılmış müebbet hapislerle çocuklarımıza dokunanların cezasını en ağır şekilde vereceğiz." dedi.

Kaya, Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Esenyurt 4. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, çocuğun ihmal ve istismarıyla ilgili yeni bir düzenlemenin Bakanlar Kurulu'nun imzasına sunulduğunu, ardından Meclis'e sevk edileceğini dile getirdi.

Çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumak gerektiğinin altını çizen Kaya, şunları söyledi:

"Yasal düzenlemeyle birlikte koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi arttıracağız. İlgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve milletimizin vereceği destekle tüm çocuklarımızı her türlü ihmal ve istismardan korumak önceliğimiz. Eğer bir çocuğumuz ihmal ve istismara uğradıysa, o hain alçaklara da kanun önünde en yüksek cezaları verecek şekilde bir düzenlemeyi getiriyoruz Allah'ın izniyle. 50 yıla kadar varan cezalarla, müebbet hapislerle, ağırlaştırılmış müebbet hapislerle çocuklarımıza dokunanların cezasını en ağır şekilde vereceğiz."