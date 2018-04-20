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AK Parti Eserler 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:25 | Son Güncelleme

Esenler Belediye Başkanı Göksu: - "Yerel seçimlerde İstanbul birincisi, genel seçimlerde Avrupa Yakası birincisi olan Esenler, bu seçimlerde de zaferi hep daha yukarı taşıyarak yeni İstanbul birincisi olacaktır"

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Yerel seçimlerde İstanbul birincisi, genel seçimlerde Avrupa Yakası birincisi olan Esenler, bu seçimlerde de zaferi hep daha yukarı taşıyarak yeni İstanbul birincisi olacaktır." dedi.

AK Parti Esenler 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi, Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Esenlerli kadınların yoğun katılım gösterdiği olağan kongrede konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler'in her seçimde çok ciddi başarılar elde ettiğini söyledi.

2009 yılında yüzde 47,5 oy oranıyla elde edilen başarının 16 Nisan referandumunda yüzde 67 ile devam ettiğini anımsatan Göksu, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlerde İstanbul birincisi, genel seçimlerde Avrupa Yakası birincisi olan Esenler, bu seçimlerde de zaferi hep daha yukarı taşıyarak yeni İstanbul birincisi olacaktır. Büyük gayret sarf ediyoruz. Bizim hikayemiz güzel bir hikaye. Kendi hikayemizi milletimizin hikayesiyle birleştireceğiz. Kadın kollarımızın her zaman her seçimde bütün çalışmalarda en önemli emeği ortaya koyan kardeşlerimizdir. Biz kadın kollarımızın her ferdinden razıyız, Allah da onlardan razı olsun."

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Meryem İnat, yeniden AK Parti Esenler Kadın Kolları Başkanlığı'na seçildi.

Bu arada daha önce kongreye katılacağı duyurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, başka programları nedeniyle kongreye katılamadı.

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Esenler Göksu kadın kolları Kongre

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