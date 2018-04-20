AK Parti Eserler 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Yerel seçimlerde İstanbul birincisi, genel seçimlerde Avrupa Yakası birincisi olan Esenler, bu seçimlerde de zaferi hep daha yukarı taşıyarak yeni İstanbul birincisi olacaktır." dedi.
AK Parti Esenler 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi, Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Esenlerli kadınların yoğun katılım gösterdiği olağan kongrede konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler'in her seçimde çok ciddi başarılar elde ettiğini söyledi.
2009 yılında yüzde 47,5 oy oranıyla elde edilen başarının 16 Nisan referandumunda yüzde 67 ile devam ettiğini anımsatan Göksu, şunları kaydetti:
"Yerel seçimlerde İstanbul birincisi, genel seçimlerde Avrupa Yakası birincisi olan Esenler, bu seçimlerde de zaferi hep daha yukarı taşıyarak yeni İstanbul birincisi olacaktır. Büyük gayret sarf ediyoruz. Bizim hikayemiz güzel bir hikaye. Kendi hikayemizi milletimizin hikayesiyle birleştireceğiz. Kadın kollarımızın her zaman her seçimde bütün çalışmalarda en önemli emeği ortaya koyan kardeşlerimizdir. Biz kadın kollarımızın her ferdinden razıyız, Allah da onlardan razı olsun."
Konuşmaların ardından yapılan seçimde Meryem İnat, yeniden AK Parti Esenler Kadın Kolları Başkanlığı'na seçildi.
Bu arada daha önce kongreye katılacağı duyurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, başka programları nedeniyle kongreye katılamadı.
CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Son dakika! Pentagon'dan flaş S-400 açıklaması
Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı
Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...
Terör örgütü ETA, resmen özür diledi!
Berlin'de yarım tonluk bomba bulundu! Kent tahliye ediliyor
Fenomen hostes cinsel içerikli film yıldızı oldu!
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum