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AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 11:53 | Son Güncelleme

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Star gazetesinde kaleme aldığı 'Dostun kim, düşmanın kim bil oğlum!' başlıklı yazısında 15 Temmuz’dan 15 gün önce bakanlara darbe yapılacağı bilgisi verilmesine rağmen bunun dikkate alınmadığını belirterek, bu durumdan dersler çıkarılmaması durumunda yeni 15 Temmuz'ların kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Metiner, 17/25 Aralık süreciyle ilgili olarak da 'Az kalsın liderimizin ipini çekecek yüce divan sürecine kendi reylerimizle sebebiyet verecektik' dedi.

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner “Dostun kim, düşmanın kim bil oğlum” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazıda "15 Temmuz öncesini bilmeden 15 Temmuz’dan gerekli dersler çıkartılamaz. 15 Temmuz öncesinden gerekli dersler çıkartılabilseydi belki 15 Temmuz yaşanmazdı" ifadesini kullanan Metiner, 17/25 Aralık süreciyle ilgili olaraksa "Yolsuzluk susturuculu darbe girişimine kendi insanlarımızı bile inandırmakta güçlük çektik. Az kalsın liderimizin ipini çekecek yüce divan sürecine kendi reylerimizle sebebiyet verecektik" dedi.

İşte Metiner'in Star gazetesindeki o yazısı;

15 Temmuz her şeyi yeniden düşünmemizi sağladı.

Herkes ve her konuda ihtiyatlı olmayı öğretti bize.

15 Temmuz ruhunun siyasete yansıması farklı oldu. 15 Temmuz ruhunu eksene alan bir siyaset ete kemiğe henüz büründürülemedi. Çünkü inşa süreci ha deyince oluşmuyor.

Yeni bir siyaset, köksüzlük anlamına gelmiyor. Sil baştan anlamına da gelmiyor. Kökten bir yenilenme anlamına geliyor; kökümüze bağlı kalarak. Yani ideallerimize ve ilkelerimize.

15 Temmuz öncesini bilmeden 15 Temmuz’dan gerekli dersler çıkartılamaz. 15 Temmuz öncesinden gerekli dersler çıkartılabilseydi belki 15 Temmuz yaşanmazdı.

15 Temmuz’dan gerekli dersler çıkartılmazsa ve bu muhasebe yeni dönemin siyaseti olarak kristalize edilmezse farklı zamanlarda yeni 15 Temmuz’lar kaçınılmaz olur. Yeni 15 Temmuz’ların biçimi ve mahiyeti farklı olur sadece.

Unutmayalım: 15 Temmuz’dan önce darbe döneminin ebediyen kapandığına nedense inandırmıştık kendimizi. Veya birileri bize bunu inandırmıştı.

Darbeden 15-20 gün önce çeşitli bakanlarımıza ve güvenlik-istihbarat bürokrasimizin yetkililerine darbe yapılacağı söylendiğinde bu iddia dikkate bile alınmamıştı. 15 Temmuz gecesi bile darbe ihtimali çoklarımızın aklına gelmemişti.

Tanklar boğaz köprüsünü tuttuğunda ve savaş uçakları semalarımızı yırtarcasına üstümüzde uçtuğunda bile.

Bir ülkenin istihbarat teşkilatı darbe olacağını vaktinde haber alamıyorsa, ordunun en üst komuta kademesi yanıbaşındaki hainlerin varlığının farkında değilse oturup düşünmek lazım.

O yüzden dostumuz kim, düşmanımız kim bilmek durumundayız diyorum. Çünkü karşımızda dost gibi görünen/görünmesini bilen düşmanlar var. Ve bunlar kendilerini çok iyi gizleyebiliyorlar.

17/25 Aralık sürecini hatırlayınız.

Yolsuzluk susturuculu darbe girişimine kendi insanlarımızı bile inandırmakta güçlük çektik. Az kalsın liderimizin ipini çekecek yüce divan sürecine kendi reylerimizle sebebiyet verecektik.

17/25 Aralık’ta kimi bakanların üzerinden aslında kendisine ulaşılıp düşürülmek istenen Reis’in bizatihi kendisiydi. Kaç ay boyunca FETÖ saldırılarına karşı kendi liderine sahip çıkma cesareti gösteremeyenler gördük.

Emniyet ve yargı içindeki FETÖ unsurları tasfiye edildiğinde içimizden birilerinin nasıl hiddetle avukatlık cüppelerini hatırlatarak mağduriyet edebiyatı yaptıklarına tanık olduk.

Dershaneler meselesinde de aynı mağduriyet söylemi aynı kişiler ve çevreler tarafından dillendirilmedi mi?

15 Temmuz’dan sonra bile “mağduriyet söylemi”nin nasıl ete kemiğe büründürüldüğüne şahit olmadık mı?

Bu söylemlerin sahiplerini unutursak her an yeni tehlikelerle karşı karşıya gelebiliriz. FETÖ gider, başka bir FETÖ gelir. Hem asla unutmayalım ki FETÖ’den önce ordunun içindeki başka güç odakları defalarca darbe yaptılar zaten. Sadece FETÖ’ye odaklanan bir bakış açısı bizi başka risklerle karşı karşıya getirebilir.

O yüzden benim de dinlemekten heyecan duyduğum Esat Kabaklı’nın “Bil oğlum!” şarkısını hamaset ve retoriğin dışında güçlü ve kalıcı bir devlet bilincine dönüştürmemiz gerek.

Dostlarını iktidarda iken seçenler yanılırlar. Aldanırlar. Hakiki dostlar zor zamanlarda belli olurlar. İktidar/güç sahibi iseniz herkes dostunuzdur.

Gezi, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinde kimin ne yaptığına ve nerede durduklarına bakmak lazım.

O süreçlerde dostlukla ve sadakatle bağdaşmayan savrulmalar içine girenlerle yol yürünmeyeceğini bilmek lazım. Onlar kendilerine bir yol buldular mı ilkin sizi hakiki dostlarınızdan uzaklaştırmak için desiselere başvururlar. Sonra zayıf düştüğünüzde de sırtınıza hançeri indirirler. “15 Temmuz ruhu”na uygun yeni bir siyasetin inşası ancak tüm bu yaşanmışlıklardan çıkartılacak doğru derslerle mümkün olabilir.

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Mehmet Metiner ak parti Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi akp 17/25 Aralık süreci

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
15 gün önce söylendi sallamadılar ve okadar insan ölsün diye mi beklediler yazık
Hantal Bürokrasiden kurtulmak lazım bunun yüzünden Reisimiz den olacaktık
Bunun devamı: Saçma seçim sisteminden kurtulmak lazım.Reisimizi yormayalım.
seni unutmak istiyoruz Metiner
Az suuss boş konuşma
NE DİYO BU? Yüce Divanlık bir konu mu var bu böyle boş boş gündemde kalmak için konuşuyor.
yüce divandan neden korkuyosunuz. temiz se aklanır şimdi % 75 ile iktidarda olurdu. pisliği vardısa şimdiiçerde ıstrahat ediyor olurdu. siz mahkememisiniz de aklıyosunuz. asıl ipin boynuna gecmesi gereken sizsiniz.
senin kıblen belli değil yalaka taklacı sarayda oda ayarlamak için gündem peşinde....
Ak parti bi seni susturamadı
Aklınız fikriniz ip,sen konuşma artık.
Sayın Metiner sizi kutluyorum. Gercekleri dile getirdiginiz için.Çok kısa sürede Feto cuları tespitle meslekten çıkaran istihbaratın başındaki iki kişinin 15 temmuz akşam üstü bir araya gelmesi oluncada milleti uyandırmak için gece yarışı sela verdiren üçüncü kişinin o gün yüz yüze görüşmeleri herkesin malumudur dolayısıyla herkes de senin yazdıkların dogrultusunda farklı düşünüp "nasıl olur da askerin emniyetin ve de bütün devlet kurumlarindakilerin en üstündekilerin haberi olmaz. Sizler yazdıkça vatandaşın haberi olacak gazetecilik budur.
yine yalakaliga basladi, alem biliyor adam degilsin
Türkiyede 15 temmuzun karşılığı yok ak parti iktidardan gidene kadar devam eder ondan sonra 15 temmuz ortadan kalkar hatta 15 temmuzda kahraman ilan edilenler vatan haini diye cezaevlerine atılır..
Bırakın artık şu mağdur edebiyatını ve yalakalığı. Memleketin başına bir iş gelirse böyle yalamalar yüzünden gelicek
Hadi len sakal, sizde akıl vicdan irade varmı ki yüce divan için oy vereceksiniz, kendine güvenen gider yüce divana, suç işlememişse aklanır, 5bin değil 5 korumayla başı dik şekilde halkın içine çıkabilir
utanmaz hala yalakalık peşinde darbeden de herşeydende haberiniz vardı
Pazarlayın bakalım daha kaç yıl pazarlayacaksınız 15 temmuzu. Tedbir almadıysan o şehit olan 241 kişinin kanları sizlerinde ellerinde olmuyormu o zaman?
Fetöcü Mehmet Metiner.
demekki darbe yapılacagını biliyordunuz onca sehit neden verdiniz...
ac kaldı metin metiner..
MEHMET METİNER BEYNELMİLEL YALAKASIN.SENİN LİDERİN DEDİĞİN KİŞİ NİN 4 BAKANIN YOLSUZLUĞUNA BULAŞTIĞI ERDOĞAN BAYRAKTAR'IN İFA DESİ İLE KESİNLEŞMİŞ DURUMDA.ERDOĞAN BAYRAKTAR"BEN NİYE İSTİFA EDEYİM BAŞBAKAN EMRETTİ BENDE YAPTIM.ÖNCE O İSTİFA ETSİN SONRA DA BEN İSTİFA EDERİM"DEMEDİ Mİ?AHLAKSIZ HERİF.BEN ADIM KADAR EMİ NİM EĞER 24 HAZİRAN'DA RTE KAYBETSEYDİ ÖNCE BU UTANMAZ HERİF RT E VE AKP HAKKINDA KONUŞACAKTI.ZATEN SEÇİMDEN ÖNCE BİR ÇOK HATA LAR YAPTIK DİYEREK O SİNYALİ VERMİŞTİ.ULAN NASIL BİR MİDE VAR BUN LAR BE KARDEŞİM.HIRSIZLIK,TECAVÜZ,VATAN HAİNLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ.UTAN MAK HARİÇ HER ŞEY VAR
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