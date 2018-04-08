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AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 17:23 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan: - "Gençler birbirinize kucak açın. Konuşun, tartışın, fikirler atın, karşılıklı çürütün fikirlerinizi. Çünkü bu güzel şehrimizi ve ülkemizi beraber yönetecek olan sizlersiniz"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, "Gençler birbirinize kucak açın. Konuşun, tartışın, fikirler atın, karşılıklı çürütün fikirlerinizi. Çünkü bu güzel şehrimizi ve ülkemizi beraber yönetecek olan sizlersiniz." dedi.

Karacan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bugün bu salonda size AK Parti Genel Başkan Yardımcısı sıfatımla beraber bir abiniz olarak da hitap etmek isterim. Çünkü karşımda Gazi Mustafa Kemal'in söylediği gibi 'Muhtaç olduğu kudretin damarlarındaki asil kanda mevcut olduğunu' bilen bir gençlik var. Karşımda 16 yıldır bıkmadan, usanmadan devleti ve milleti için çalışan bir liderin, alnı ak, sözü ak, kalbi ak gençleri var. Benim güzel kardeşlerim, iyi ki bugün buradayız, iyi ki dünyanın bileğini bükemediği cumhurbaşkanımızın arkasında yan yana, omuz omuza beraberce siyaset yapabiliyoruz. İyi ki hepimizin dik duruşun ve dürüst siyasetin savunucusu, reisimizin liderliğini yaptığı ak bir davamız var." ifadesini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin bütün gençlik için çalıştığını belirten Karacan, şunları kaydetti:

"Onlar siyaset kulvarında olsalar da kendilerinin ve sizin geleceği için çırpınıyorlar. Gençler birbirinize kucak açın. Konuşun, tartışın, fikirler atın, karşılıklı çürütün fikirlerinizi. Çünkü bu güzel şehrimizi ve ülkemizi beraber yönetecek olan sizlersiniz. Nasıl ki bir zamanın gençleri, bizim şu anda atalarımız ve biz bugün onların nasihatlerini sizlere hatırlatıyoruz işte inşallah sizler de bugünün gençleri ve yarının ataları olarak, bu ülke için bu memleket için bir şeyler söyleyin ve ileride bu sözler gençlere anlatılsın."

Tek adayla gidilen ve Fatih Özata'nın yeniden başkan seçildiği kongreye, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, İl Başkanı Dündar Ünlü, belediye başkanları, ilçe başkanları, partililer ile çok sayıda davetli katıldı.

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