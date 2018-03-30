AK Parti ev ev çalışıyor

Seçim çalışmalarına başlayan AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı, mahallelerde ziyaretler gerçekleştiriyor. AK Parti yöneticileri, ev ev dolaşarak vatandaşların talep ve şikayetlerini dinliyor.
Muhittin Mahallesi’nde ikamet eden Ahmet Saka ve komşularının daveti üzerine evlerine misafir olan AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Av. Kerim Atalay, vatandaşların sorunlarını ve şikayetlerin dinleyerek istişarelerde bulundu.
Hemen her ziyarette ve görüşmede Çorlu Belediyesine tepkiler geldiğini anımsatan Atalay, "Çorlu halkımız beceriksiz belediyecilik anlamında her şeyin farkında. AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığımız ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarımız ile önümüzdeki 2019 yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır. Bizler hakka hizmet halka hizmet anlayışı ile seçim sonrası da bu işten alnımızın akıyla çıkacağımıza eminiz. Vatandaşlarımız ilk yerel seçimlerinden sonra Çorlu’daki değişimi gözlemlediğinde bir sonraki seçimlerde de AK Belediyeciliği tercih edeceğinden adımın Kerim Atalay olduğu kadar eminim" dedi.
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