AK Parti Eyüpsultan İlçe Kongresi

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "2019 seçimleri çok önemli bir milat. Ülkemiz inşallah 2023 hedeflerine gençlerimiz ve kadınlarımızla birlikte ulaşacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hem gençlerin hem de kadınların önünü açan, onlara hizmet veren bir lider." dedi. Bakan Kaya, Eyüpsultan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Eyüpsultan 6. Olağan Kongresinde, Suriye'de yaşanan insanlık dramının son bulması gerektiğini, kimyasal silah saldırılarıyla masum çocukların katledildiğini ve dünyanın bu olaylara kayıtsız kaldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’deki dramın son bulması için gece gündüz çalıştığını dile getiren Bakan Kaya, "Türkiye sınır güvenliğini bir taraftan sağlarken, diğer taraftan da bölge halkına barış ortamı sunmuştur. Cerablus, Afrin... Terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde Suriyeli mazlumlar huzur içinde yaşıyor." dedi. Hükümetin ve bakanlığın hizmetlerine de değinen Kaya, 15 yıllık iktidar döneminde sosyal hizmet alanında sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini, bugün hükümetin sosyal hizmet alanlara ayırdığı bütçenin yerel yönetimlerle beraber 50 milyar liranın üzerinde olduğunu belirtti.

2023 hedefleri öncülüğünde 2019'daki yerel ve genel seçimlerde Eyüpsultan’ın destan yazacağını söyleyen Kaya, "2019 yerel ve genel seçimlerde Eyüplü kardeşlerimiz sandıkları patlatacak. 2019 seçimleri çok önemli bir milat. Ülkemiz inşallah 2023 hedeflerine gençlerimiz ve kadınlarımızla ulaşacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hem gençlerin hem de kadınların önünü açan, onlara hizmet veren bir lider." değerlendirmesini yaptı. - "Erdoğan liderliğinde bütün Ortadoğu'ya yayıldı" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ise AK Parti'nin kutlu yürüyüşünde bugünkü kongrenin bir adım, basamak olduğunu belirterek, "Bizim yürüyüşümüz bir kongreyi hedefleyen, bir seçimi hedefleyen bir yürüyüş değildir. Nasıl ki Hazreti Peygamber'in kutlu sancaktarı Eyüb el-Ensari buraya geldi, değerler getirdi. İslam medeniyet tasavvurunun değerlerini buraya taşıyıp getirdi. Bu sıradan bir sefer, yürüyüş değildi. Bugün bu İslam medeniyet tasavvurunun değerleri İstanbul'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bütün Ortadoğu'ya, dünyaya buradan yayıldı." ifadelerini kullandı.

Bugün insanlığın bazı değerlere ihtiyacı olduğunu anlatan Eker, şöyle konuştu: "İşte bizim kongrelerimiz bu medeniyet tasavvurunun bir siyasi parti programına ve onun projelerine dönüşmüş halidir. Onun için ne yaptığımızı bilelim. Bugün insanlığın bu değerlere ihtiyacı var. Bizim kutlu yürüyüşümüz yeryüzünde adaleti tesis etmenin bu değerleri dünyanın diğer bölgelerine taşımanın davasıdır. Recep Tayyip Erdoğan bunun bayraktarlığını yapıyor, sesi oluyor, bunun mücadelesini veriyor. Sesi ve itirazı yüksek olduğu için de hedef haline geliyor. Onun için kendisi de Türkiye de hedef. Biz Ortadoğu'da olan bitene barışçıl çözüm bulmak için çok çaba sarf ettik. Diğerleri sınırlarımızın dışında terör örgütleri üzerinden yeni harita değişiklilerinin projelerine baktılar. Ortadoğu'yu 3 tane terör örgütü ve onun türevleri üzerinden şekillendirmeye çalışıyorlar. PKK ve onun türevleri. Sürekli isim değiştiriyorlar. Efendileri sıkıştığında isim değişikliğine başlıyor, alfabede harf kalmadı. İkincisi DEAŞ terör örgütü. İslamofobi yani Avrupa'da, Amerika'da Müslüman düşmanlığı üretmekten başka hiçbir gayeye hizmet etmeyen kanlı katil sürülerinin oluşturduğu bir terör örgütü DEAŞ. Üçüncüsü İslam medeniyet tasavvurunu özel yöntemlerle Türkiye'yi yıkmak üzerinden efendilerine hizmet eden FETÖ. Birileri içerinden diğerleri dışarıdan Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlerini dünyaya taşımaya uğraştığı tasavvuru engellemeye çalışıyorlar. Mesele bu, başka bir şey değil. Türkiye bunlara karşı 81 milyon tek vücut halinde ortak bir tasavvurla ortak değerlerin etrafında bu kutlu yürüyüşü gerçekleştiriyor."

- "Aday mısın değil misin?" AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, seçilecek yeni yönetime başarılar, eski yönetime de verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini sunarak, AK Parti'nin kurulduğundan bugüne kadar önemli değişimler yaşadığını söyledi. Muş, çok ciddi engellemelerle karşılaştıklarını anlatarak, "Bu engellerin hepsini milletimizin desteğiyle aşarak bugünlere geldik. Şimdi önümüzde 2 seçim var. Biz bu seçimlerle kimlerle karşı karşıyayız, kimlerle yaşıyoruz iyi görmemiz lazım. Bundan bir süre önce Cumhurbaşkanımız sınır birliklerine ziyarette bulundu. CHP genel yönetimi ağızlarına ne gelirse söyledi. En son CHP Genel Başkanı 'Sen er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir'... Böyle bir çıkış yapıyor ama böyle siyasette yiğitlik yapmakla olmuyor. Meydan 2019'da sandık. Aday mısın değil misin? Onu söyle. Meydan aramaya gerek yok, meydan sandık. Eğer yiğitsen, sözünün arkasındaysan çıkar aday olursun. Siyasetin er meydanı sandıktır." diye konuştu. AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da 2019'daki seçimlere çok kısa bir zaman kaldığını, hedeflerinin büyük, zamanlarının az olduğunu söyledi.