AK Parti Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi

"Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat, bu milletin bağrından çıkan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde son buldu. Bu süre içinde millete zulmedenler yargı önünde hesap veriyor. Sadece inancından ötürü okulların önünde kızlarımızın hayatlarını, geleceklerini ellerinden aldılar. Sadece başlarını örttükleri ve namaz kıldıkları için fişlenen kardeşlerimiz vardı. Hayatları, gelecekleri karartılmıştı bunların. 28 Şubat bin yıl sürmedi aradan geçen 20 yılda şimdi yargı önünde hak ettikleri cezayı alacaklar."

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat, bu milletin bağrından çıkan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde son buldu." dedi.

Türkiye'de mevcut iktidarın hep mazlumun yanında yer alarak geleceğe yürümeye devam ettiğini dile getiren Kaya, "Yoksula ve mazluma sahip çıktık. Bugün sadece ve sadece Türkiye, Suriye'ye barış ve huzur için girmiştir. Hem sınır güvenliğimizi sağladık hem de oraya barış ve huzur getirdik. Onun için biz, sorumluluğun bilincinde olan bir teşkilat olarak çok daha fazla çalışmaya mecburuz. Çünkü önümüzde iki önemli seçim var. 2023'e doğru emin adımlarla yürürken 2019 seçimleri çok önemlidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok yüksek bir oyla başkan yapacağız." şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da 2019 seçimlerinde Fatih'in üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğine inandığını belirterek, "Fatih'i alan İstanbul'u, İstanbul'u alan Türkiye'yi alır.' dedi.

Konuşması gençler tarafından sloganlarla kesilen Bak, sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan ile olacaklarını vurguladı. Bakan Bak, ilçede bugüne kadar hizmet edenlere teşekkür ederek, bayrağı devralacaklara da başarılar diledi.

Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ravza Kavakçı Kan, Mustafa Ataş, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da birer konuşma yaptı.

Kongreye, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Mehdi Eker ve Erol Kaya, Grup Başkanvekili Mehmet Muş, milletvekilleri, belediye başkanları ile ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.