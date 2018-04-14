AK Parti Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah İngiltere Başbakanı Theresa May'le telefonla görüştüğünü belirterek, "Güzel bir görüşme oldu ve bu atılan adımın içeriğini kendileriyle görüştük. Tabii Rusya ve Amerika arasındaki sıkıntının da bir an önce çok daha barışa yönelik bir çözüme kavuşmasında fayda olduğunu da kendileriyle işledim. Biraz sonra Sayın Macron'la görüşeceğim. Bu arada arkadaşlarım Sayın Putin ile de irtibat halindeler. Onunla da Amerika'yla da ayrıca bu arada bugün yarın görüşmelerimizi yapacağız." dedi. Erdoğan, partisinin Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, gittikleri her yere adaleti, barışı getirdiklerini söyledi. Bunun tek başına Suriye'deki gerçek durum anlatmaya yeterli olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu sabah İngiltere Başbakanı Theresa May'la telefonla görüştüm. Güzel bir görüşme oldu ve bu atılan adımın içeriğini kendileriyle görüştük. Tabii Rusya ve Amerika arasındaki sıkıntının da bir an önce çok daha barışa yönelik bir çözüme kavuşmasında fayda olduğunu da kendileriyle işledim. Biraz sonra Sayın Macron'la görüşeceğim. Bu arada arkadaşlarım Sayın Putin ile de irtibat halindeler. Onunla da Amerika'yla da ayrıca bu arada bugün, yarın görüşmelerimizi yapacağız. Çünkü bu bölgede üzerimizdeki görev, yük çok ağır. Niye? 911 kilometre bizim sınırımız var. Burada akrabalıklar var, bu bağlar var. Sorumluluğumuz fazla. Bunu bir an önce aşmamız gerekiyor. Yani biz birileri gibi eli kolu bağlı duramayız. Ne yapacağımızın planı, programını çok iyi yapmamız lazım. Biz kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Ne rejimin zulmüne rıza göstereceğiz ne de PYD ve DEAŞ terör örgütlerine göz açtıracağız. 7 demiyorum, 5 yıl önce eğer şu Esed ile ilgili düşüncelerimize dünya kulak kabartsaydı bugün bölge bu hale gelmeyecekti. Biz neler söyledik ama maalesef bir kulaklarından girdi öbüründen çıktı. Çünkü, biz işin içindeydik. Biz buranın yapısını karakterini biliyorduk. Ama dinlemediler."

Dün Dabık'ta, El-Bab'da DEAŞ'ın başının bunun için ezildiğini ifade eden Erdoğan, halen Afrin'de PYD'yi açtıkları çukurlara bunun için gömdüklerini, Münbiç'ten Haseke'ye kadar olan sınır boylarındaki tüm teröristlere de inşallah aynısı yapacaklarını kaydetti. Sahada bu şekilde yola devam ederken soruna Cenevre ve Astana süreçleri çerçevesinde çözüm bulunması gayretleriyle destek vermeyi de sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Astana'da, biz Türkiye, Rusya, İran garantörüz. Dayanışmamızı sürdüreceğiz. Cenevre'de aynı şekilde. Diğer yandan Suriye özelinde başlayan ama hızla yayılma potansiyeline sahip bulunduğu görülen son kriz dünyanın nasıl büyük bir tehdit altında olduğunu da ortaya koymuştur." diye konuştu. Erdoğan, dünyaya çağrıda bulunduğunu belirterek, "Gelin, kimyasalıyla konvansiyoneliyle kitle imha silahlarının her çeşidinin ve mevcut silahların geleceğini masaya yatıralım. Gelin, Suriye'de yaşanan son krizi, yeni nükleer ve konvansiyonel silahlanma projelerine dev kaynaklar artırmanın değil, bu imkanları tüm insanlığın hayrına kullanmanın vesilesi haline getirelim. Ben bu teklifi de yaptım ha. Neydi o teklif? Ben gerek Amerika'ya gerek batıya, gerek Rusya'ya şunu da yaptım. Dedim ki, 'Gelin bu 3,5 milyon sadece bizde var. Dünyaya dağılmış olan mazlumlar var. Biz burada bunlara konutlar yapalım. Bu silahlanma yarışını bir kenara koyalım. Bu teröristleri buralardan defedelim. Bunlara şehirler oluşturalım. Güvenli bölgeler oluşturalım.' dedim. Ne zaman? Sayın Obama döneminde. Çok güzel dediler. Ama ne yazık çok güzel diyenler bu konuda adım atmadılar." şeklinde konuştu.

Erdoğan, bu teklifi Suudi Arabistan'a da yaptığını, maalesef güzel diyenlerin bu teklife olumlu yaklaşmadığını söyledi. Sabırlı gittiklerini dile getiren Erdoğan, "Bu başarılsaydı dünya herkes için daha güvenli, daha güzel, daha yaşanabilir bir yer haline dönüşecekti." dedi. - "Türkiye ileriye gitmek zorunda" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istiklalini ve istikbalini güvence altında tutabilmek için Türkiye'nin sürekli büyümek, gelişmek, ileriye gitmek ve güçlü olmak zorunda olduğunu vurgulayarak, milletin Türkiye'yi hedeflerine ulaştırma görevini özellikle hem hükümette hem de büyük ölçüde belediyelerde büyük ölçüde kendi partisine verdiğini anlattı. Belediyelerde güçlü bir konumda olduklarını ifade eden Erdoğan, bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmek için bugüne kadar çok önemli icraatlar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Erdoğan, her seçimi milletin kendilerine olan güveninin, itimadının bir göstergesi olarak gördüğünü, ister milletvekili, ister belediye, ister Cumhurbaşkanlığı seçimi, isterse halk oylaması olsun her seçime bir imtihan nazarıyla baktığını, en son imtihanı da 16 Nisan'da verdiklerini söyledi.

Fatih'in 16 Nisan halk oylamasında yüzde 51,4 oy oranıyla İstanbul ortalamasının üzerine çıktığını ancak Türkiye ortalamasının ne yazık ki altında kaldığını belirten Erdoğan, "Fatih'e bu yakışır mı? Fatih ismine bu yakışır mı? Bunu inşallah ilk seçimde tersine çevirmeye var mıyız? Çünkü ben Fatih'in içinde doğmadım ama Fatih'te herhalde bu salondakilerin çoğu kadar yaşadım. İmam hatip okulunu burada okudum, siyaseti burada yaptım. Siyasette, gençlik kolları il başkanlığından tut, ana kademeye kadar hepsini Fatih'te yaptım. Nereden bakarsan bak 20 yılım Fatih'te geçti. Onun için mahallelerini iyi bilirim." diye konuştu. - "Yüzde 60'a, 70'e doğru yürümeniz lazım" Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcıların "Fatih seninle gurur duyuyor." sözleri üzerine "Ben sizlerle gurur duyuyorum. Ama bizi mahcup etmeyin. 51,4 nedir ya. Şöyle 60'a, 70'e doğru yürümemiz lazım. Buna var mıyız? Hazır mıyız? İnşallah 2019 seçimlerinde Fatih'te çok daha farklı bir manzarayla karşılaşacağız. Hem belediye başkanlığında hem milletvekilliğinde hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Fatih ilçemiz şöyle tarihe geçecek oranlarla şanına yakışanı Allah'ın izniyle yapacaktır. Bu ismi taşımak kolay değil ya. İsminiz Fatih ise sizin de Fatih gibi neticeler elde etmeniz gerekir." şeklinde konuştu.