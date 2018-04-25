İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, seçimin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun karşısında hainlik yapan, şer ittifakları oluşturanların arasında geçeceğini belirterek, "Yedi düvel de gelse Allah'ın izniyle alnımızın akıyla en yüksek oyu alacağız." dedi.

AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi, Fatih Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye, Bakan Kaya'nın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ve Serap Yaşar, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan ve çok sayıda partili katıldı.

Bakan Kaya, AK Partili gençlerin 15 Temmuz gecesi sokaklarda hain darbecilerin karşısında istikbal ve istiklallerine sahip çıktığını söyledi.

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Kaya, "Fatih, 15 Temmuz gecesi Fatih'in torunlarının burada yaşadığını gösterdi. Bu davaya gerçekten baş koymuş bir kardeşiniz olarak, o gece ben sayın vekillerimiz ve bakanlarımızla TBMM çatısı altında bombaların altındayken Fatihli genç kardeşlerimle ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımızla temas halindeydim. O gece yaptığınız kahramanlıkları, tarih asla ve asla unutmayacaktır. Sizler o gece bu milletin evlatları olarak büyük bir destan yazdınız. Aynen Çanakkale'de dedelerimizin yazdığı destan gibi." diye konuştu.