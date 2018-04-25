İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Muhalefet şokta. Hala adaylarını belirleyemediler ama biz adayımızı adayımızı belirledik, adayımızın arkasındayız. Mazlumların sesi Recep Tayyip Erdoğan'la beraberiz. Onunla gurur duyuyoruz. Kim ne derse desin, sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesi Recep Tayyip Erdoğan yine bu ülkemizin geleceği için önemli adımlar atacak. Onunla beraberiz. Güçlü bir şekilde inşallah 24 Haziran'da onu başkan seçtireceğiz." dedi.

AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi, Fatih Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye, Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ve Serap Yaşar, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan ve çok sayıda partili katıldı.

Burada konuşan Bak, sabahleyin gençlerle beraber Çanakkale'de olduklarını ifade ederek, "57. Alay yürüyüşünde, Vefa yürüyüşündeydik. Gençlerimizle beraber Çanakkale'deydik, 10 bin gencimizle beraber... Çanakkale'de bir destan yazan 57. Alay'ı anmak için yürüdük. O günleri, o atmosferi, vatanın ne kadar kıymetli olduğunu, vatanın savunması için binlerce şehit verdiğimiz Çanakkale destanını hep beraber gözlemledik. Gençlerde bir heyecan vardı, gençlerde bir arzu vardı. Ülkemizin gençlerine güveniyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Gerçekten de onları orada görünce umudum arttı, gücümüz arttı." diye konuştu.