AK Parti Foça Gençlik Kolları, asker adaylarını uğurladı

AK Parti Foça Gençlik Kolları üyeleri, vatani görevini yapmak üzere ilçeden ayrılan gençler için veda pikniği düzenledi.
Yenifoça’da düzenlenen piknikli toplantıya askere gidecek gençlerin yanı sıra, AK Parti Foça İlçe Başkanlığına atanan İrfan Çalışkan, ilçe yönetiminden Fatma Tilki ve Ferdi Baydaroğlu ile kalabalık üye grubu katıldı.
AK Parti Foça İlçe Başkanı Çalışkan ve yönetimi, vatani görevini yapmak üzere askere giden tüm gençlerin sağ-salim bu görevini yerine getirmesi için duacı olduklarını ifade ederek, gençlere hayırlı teskereler diledi. Yemekte askerler için dua edildi, yemeğe katılanlar askerlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi
Kafa kafaya çarpıştılar! Korkunç manzara...
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
Somali'de patlama! Parlamento yakınlarında çatışma
Dünyanın düz olduğunu ısbatlamak için kendisini roketle gökyüzüne fırlattı!
Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum