İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, "Yeni ve güçlü Türkiye sadece bizim ülkemiz için değil, hem bölgemiz hem dünya mazlumları için çok önemli. Bugün yaptığınız çalışmalar Filistin için, Bosna için çok önemli, bunu unutmayın. Myanmar'lı kadınların umudu sizlersiniz. Somali'deki kadınların umudu Türkiye Cumhuriyeti ve Recep Tayyip Erdoğan." dedi. AK Parti Gaziosmanpaşa 5. Kadın Kolları Olağan İlçe Kongresi Kemal Şeker Bulvarı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Kaya, bugüne kadar görev yapan herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev alacaklara da başarılar diledi. Bütün AK Parti kongrelerinin coşku içerisinde geçtiğini dile getiren Kaya, "Bizim diğer siyasi partilerden farkımız da işte bu. Diğer siyasi partilerin kongrelerinde sandalyeler havada uçuşuyor ama bizim kongrelerimizde bayrak değişimi yaşanırken aynı zamanda da dayanışma yapılıyor. İşte bu bizim diğer siyasi partilerden farkımızdır." diye konuştu.

Kaya, 24 Haziran'da kendilerini çok önemli bir seçimin beklediğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben inanıyorum ki AK Parti'de siyaset yapmış herkes önümüzdeki seçimlerde sahada birlikte çalışacaklar. Biz davamız için, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik, kutlu yürüyüşe beraber devam ediyoruz. O yüzden de dayanışmayı arttırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 15 Temmuz'da bu millet, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktı. Liderimizin çağrısıyla tüm millet sokaklara döküldü. Nice yavrularımızı kaybettik. Bir ölür bin diriliriz. Çanakkale'de yazdığımız destan gibi 15 Temmuz'da da destan yazdık. Yurt dışına gittiğimizde 'Nasıl kahraman bir milletiniz var, ellerinde silah olmadan tankların önünde durdular, nasıl bir kahramanlık' dediler. İnanamadılar çünkü bizdeki iman gücünü hissedemiyorlar." - "Siyasette her alanda daha fazla kadın görmek istiyoruz" 24 Haziran seçimlerinin kendileri adına bir milat olacağını vurgulayan Kaya, 15 Temmuz'da tüm dünyaya ders verdiklerini 16 Nisan'da da tüm vesayet odaklarını bir daha ortaya çıkmamak üzere yok ettiklerini söyledi.