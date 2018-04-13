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AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 20:06 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: - "Sen altı ok diyorsun. Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik diyorsun. Cumhuriyete kastediliyor, 15 Temmuz'da kastedildi. Sen neredeydin? Bir yerlere gizlenmiş, kumandayla zapping yapıyordun" - "Cumhuriyete, millete, halka kastedildiğinde, nerede bu parti? O okları ne yaptınız acaba, nerelere sakladınız?" - "Türkiye'yi bölmek isteyen, sırtını Kandil'e, PYD'ye, YPG'ye dayayan, 'terör örgütü başının posterlerini, heykellerini meydanlara asacağız' diyen yapılarla kol kola aynı safta siyaset yapan bir ana muhalefet partisi var"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz'da Cumhuriyete, millete, halka kastedildiğini belirterek, "Sen altı ok diyorsun. Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik diyorsun. Cumhuriyete kastediliyor, 15 Temmuz'da kastedildi. Sen neredeydin? Bir yerlere gizlenmiş, kumandayla zapping yapıyordun. Cumhuriyete, millete, halka kastedildiğinde, nerede bu parti? O okları ne yaptınız acaba, nerelere sakladınız?" dedi.

Albayrak, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti siyasetinin, hizmet siyasetçiliği noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul belediye başkanı olmasıyla, partinin kuruluşundan bugüne kadar Türkiye ile iç içe geçmiş bir söylem olduğunu vurguladı.

"AK Parti demek hizmet siyasetinde bir marka, AK Parti demek Türkiye'nin şah damarı" ifadesini kullanan Albayrak, Gaziosmanpaşa özelinde de planlanan yatırımların sıkıntısız bir şekilde tamamlanacağını, havai hatların yer altına alınması başta olmak üzere birçok yatırımın hızlandırılacağını dile getirdi.

Albayrak, Türkiye'nin "büyük bir kurtuluş mücadelesi" verdiğini söylediği bu dönemlerde, özellikle son günlerde bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya ve bölgede tansiyonun her geçen gün arttığına dikkati çekti.

AK Parti'nin belli bir bölgeye, bir profile hitap etmediğini ve Türkiye'yi kucaklayan bir siyaset yaptığını belirten Albayrak, "Şimdi, Cumhurbaşkanımız, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyor. Bununla bu milletin, 81 milyonun bir problemi olabilir mi, yerli ve milli diyorsak? Başka bir bayrak yok. Başka bir devlet mi? Sen başka bir millet mi öngörüyorsun? Birileri bundan rahatsız." diye konuştu.

- "Okları nereye sakladınız?"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Türkiye'nin içinden geçtiği böyle bir dönemde bir probleminin kaldığını ve onun da ana muhalefet problemi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu parti ve başındaki zat, Türkiye için artık bir ulusal güvenlik sorunu olmuştur. Şimdi, görüyorsunuz. Hapishanelerde kuyruk olmuşlar, teker teker görüşmek için. Kiminle görüşüyor, kiminle ittifak halinde, hangi dili kullanıyor? Görüyoruz değil mi? Türkiye'yi bölmek isteyen, sırtını Kandil'e, PYD'ye, YPG'ye dayayan, 'terör örgütü başının posterlerini, heykellerini meydanlara asacağız' diyen yapılarla kol kola, aynı safta siyaset yapan bir ana muhalefet partisi var. Tabelaya asmış 'Cumhuriyet'. 'Atatürk'ün partisi' diyor. Mustafa Kemal Atatürk, bugün yaşasa ilk gömeceği bunlar. Sen altı ok diyorsun. Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik diyorsun. Cumhuriyete kastediliyor, 15 Temmuz'da kastedildi. Sen neredeydin? Bir yerlere gizlenmiş, kumandayla zapping yapıyordun. Cumhuriyete, millete, halka kastedildiğinde, nerede bu parti? O okları ne yaptınız acaba, nerelere sakladınız?

Sormak lazım. O zaman, bu teşkilat olarak bize düşen, dışarıda milyonlar var. Bir hedef koyduk, yüzde 60, 61, 65, İnşallah en yükseği almamız lazım. Bugün burada artık AK Parti siyasetinin temelini oluşturan hizmet siyasetinin ötesinde, ülkenin beka ve büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda bir söylemle seçmenlerimizi uyandırmamız lazım. 'Gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dilleri var hakikati söyleyemez' kesimi için Enerji Bakanı olarak enerji tasarrufu yapacağız, bunlar için enerji harcamayacağız. Bu içinden geçtiğimiz ateş çemberinin farkında olmayan, ulusal güvenlik sorunu haline dönüşmüş CHP ikliminin başındaki zatın yediği haltları görmeyen vatandaşımız olabilir, dostumuz, komşumuz olabilir. Bunları iki omzundan silkeleyip, uyandırmak AK Parti gönüllüsü, dava dostu olarak, sizlere ve bizlere düşüyor."

- "Türkiye çıkar, zulmü sona erdirir"

Artık bu konunun bir beka meselesi haline geldiğini ve Türkiye'nin birçok aşamadan geçtiğini kaydeden Albayrak, 28 Şubat davasında 21 sanığa müebbet hapis cezası verilmesine atıfta bulundu.

Kendisini de bir "28 Şubatzedesi" olarak nitelendiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Erkekler olarak biz hanım kardeşlerimizin yanında bir şey çekmedik. Ne diyor Nizamülmülk? 'Küfür belki amma zulüm asla abad olmaz'. Nitekim olmadı da, olmayacak da. Tıpkı bugün bu dünyada, Orta Doğu'daki bu zulmün abad olmayacağı gibi. Allah'ın izniyle bir Musa çıkar, zalimi al aşağı eder. İşte bugün, o gün. Allah'ın izniyle, Türkiye çıkar, bu zulmü de bir gün sona erdirir. Yeter ki bu teşkilat, bu dava liderinin arkasında dik dursun. Bu gece Miraç. Bu gece çokça namaz kılacağız, af ve mağfiret dileyeceğiz inşallah."

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Kongresi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: - "Sen altı ok diyorsun. Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik diyorsun. Cumhuriyete kastediliyor, 15 Temmuz'da kastedildi. Sen neredeydin? Bir yerlere gizlenmiş, kumandayla zapping yapıyordun"

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak
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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Kongresi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

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