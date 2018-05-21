AK Parti Geleneksel Büyükelçiler İftarı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'nın birçok ülkesi, eli masum kanına bulaşmış katiller için adaletten kaçabilecekleri güvenli limanlara dönüştü. Terör örgütleri karşısında böyle ikircikli bir tutum sergiledikçe kimse kusura bakmasın terörle mücadelede bir arpa boyu yol alınması mümkün değildir." dedi.
Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda yaptığı konuşmada, bir gecede 251 insanı şehit eden, anayasal düzeni tehdit eden FETÖ ihanet şebekesinin başının, Amerika'daki malikanesinde güvenle terör imparatorluğunu yönetebildiğini belirtti.
Meclisi bombalayan, demokrasiyi yok etmek için kan döken canilerin, bugün dünyanın pek çok ülkesinde ellerini kollarını sallayarak gezebildiğine dikkati çeken Erdoğan, Avrupa'da daha önce PKK'lı DHKP-C'li teröristlere tanınan siyasi sığınma hakkının, FETÖ'cü alçaklar için seferber edildiğini söyledi.
Erdoğan, "Avrupa'nın birçok ülkesi, eli masum kanına bulaşmış katiller için adaletten kaçabilecekleri güvenli limanlara dönüştü. Terör örgütleri karşısında böyle ikircikli bir tutum sergiledikçe kimse kusura bakmasın terörle mücadelede bir arpa boyu yol alınması mümkün değildir. Öncelikle teröriste terörist demeyi bilmek, sonra da onlara karşı el birliğiyle mücadele etmek şarttır. Bu vahim tablo karşısında Türkiye, bekasına yönelik tehditleri kaynağında bertaraf etmek için kendi önlemlerini almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Fırat Kalkanı Harekatı bu yıl da Zeytin Dalı Harekatı ile toplamda 4 bin kilometrekarelik alanının teröristlerden temizlendiğini ifade etti.
Bu harekatlar sırasında 3 bin DEAŞ'lı, 4500 civarında da PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini belirten Erdoğan, etkisiz hale getirilen YPG'liler arasında bir kısmı Avrupa olmak üzere farklı ülkelerden gelen yabancı teröristlerin de bulunduğunu kaydetti.
Bununla birlikte her iki harekat sırasında da çok ciddi karalama kampanyalarına maruz kalındığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir merkezden yönetilmişçesine ülkemiz hakkında olmadık iftiralar atıldı, akla ziyan yalanlar söylendi. Pek çok sözüm ona itibarlı uluslararası basın yayın kuruluşu terör örgütünün yalanlarını sayfalarına, manşetlerine, televizyon ekranlarına taşıdı. Oysa müttefiklerimizin DEAŞ'tan kurtardığı Rakka ile bizim YPG'den temizlediğimiz Afrin'in fotoğraflarını yan yana koymak bile gerçeği görmek için kafiydi. Terör örgütünden alınan Rakka hayalet şehre dönerken Türkiye'nin kurtardığı Afrin'de, insanlar hemen ertesi gün normal hayatlarına devam ettiler. Cerablus, El Rai, El Bab bölgesine bütün geri dönen Suriyeli mültecilerin sayısı şu anda 160 bini aşmış durumda. Halihazırda Afrin'e de çok sayıda Suriyeli dönmeye devam ediyor."
- "Herkes için barış, adalet, refah ve kalkınma istiyoruz"
Erdoğan, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yapılacağını hatırlatarak, bu seçimlerle kriz ve kaos üreten mevcut yapının terk edilerek, istikrarı ve milli iradenin üstünlüğünü garanti edecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçileceğini söyledi.
16 yıldır iktidarda olan bir siyasi partinin Genel Başkanı olarak yeni yönetim modelini, en büyük reformlardan biri olarak gördüğünü aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"16 yıldır kurucu değerlerimizden ve bizi biz yapan hasletlerden asla sapmadık. 2001 yılı ağustos ayında partimizi kurarken neyi savunuyorsak bugün de aynı ideali, davayı savunuyoruz. Bizim en büyük arzumuz Türkiye'yi demokraside, özgürlüklerde, ekonomide özellikle de demokraside ve diğer alanlarda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımaktır, ülkemizi güçlendirirken aynı zamanda dost ve kardeşlerimizin de ihtiyaç durumlarında yardımlarına koşmaktır. Biz paylaşmanın, dayanışmanın özellikle bereketine inanan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz sadece birileri gibi kendine demokrat, kendine özgü bir ülke değiliz. Asla da böyle olmayacağız. Biz komşularımız başta olmak üzere herkes için barış, adalet, refah ve kalkınma istiyoruz."
- "Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandıracağız"
Geçen hafta açıklanan seçim manifestosunda yeni döneme dair taahhütlerin ve vizyonun herkese ilan edildiğini anımsatan Erdoğan, ekonomide, özgürlüklerde, adalette, sağlıkta, dış politikada nasıl bir Türkiye tasavvurları olduğunu kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.
AK Parti olarak bugüne kadar söz veren, seçimlerden sonra sözlerinin üzerine yatan bir siyasi hareket olmadıklarını anlatan Erdoğan, siyasi hayatlarının millete taahhüt ettiklerinin gerçekleştirilmesinin mücadelesiyle geçtiğini ifade etti.
Erdoğan, yeni dönemde de erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandıracaklarını belirterek, 24 Haziran'da milletin teveccühüyle ülkeyi yepyeni ufuklara taşıyacaklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilere, "Sizin gibi dostlarımızın katkılarıyla da daha adil, huzur dolu, müreffeh bir dünyanın inşası için çaba göstereceğiz." diye seslendi.
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