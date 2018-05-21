AK Parti Geleneksel Büyükelçiler İftarı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'nın birçok ülkesi, eli masum kanına bulaşmış katiller için adaletten kaçabilecekleri güvenli limanlara dönüştü. Terör örgütleri karşısında böyle ikircikli bir tutum sergiledikçe kimse kusura bakmasın terörle mücadelede bir arpa boyu yol alınması mümkün değildir." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda yaptığı konuşmada, bir gecede 251 insanı şehit eden, anayasal düzeni tehdit eden FETÖ ihanet şebekesinin başının, Amerika'daki malikanesinde güvenle terör imparatorluğunu yönetebildiğini belirtti.

Meclisi bombalayan, demokrasiyi yok etmek için kan döken canilerin, bugün dünyanın pek çok ülkesinde ellerini kollarını sallayarak gezebildiğine dikkati çeken Erdoğan, Avrupa'da daha önce PKK'lı DHKP-C'li teröristlere tanınan siyasi sığınma hakkının, FETÖ'cü alçaklar için seferber edildiğini söyledi.

Erdoğan, "Avrupa'nın birçok ülkesi, eli masum kanına bulaşmış katiller için adaletten kaçabilecekleri güvenli limanlara dönüştü. Terör örgütleri karşısında böyle ikircikli bir tutum sergiledikçe kimse kusura bakmasın terörle mücadelede bir arpa boyu yol alınması mümkün değildir. Öncelikle teröriste terörist demeyi bilmek, sonra da onlara karşı el birliğiyle mücadele etmek şarttır. Bu vahim tablo karşısında Türkiye, bekasına yönelik tehditleri kaynağında bertaraf etmek için kendi önlemlerini almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.