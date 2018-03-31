AK Parti Gençlik Kolları misafir öğrencilerle kahvaltıda buluştu

AK Parti Gençlik Kolaları Eskişehir Şubesi, dünyanın birçok yerinden gelerek Eskişehir’de eğitim gören uluslararası öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Kardeşlik kurmak ve samimiyeti arttırmak amacıyla düzenlenen tanışma kahvaltısı, Eskişehir Öğretmen Evinde gerçekleştirildi. Düzenlenen programına AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata, Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil Gıcır, Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) Başkanı Nihat Demir, Başkan Yardımcısı Özcan Kırmaz ve sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri katıldı.

Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil Gıcır, programın amacı ile ilgili konuştu.

Halil Gıcır, uluslararası öğrencileri ile hem zaman geçirmek hem de tanışmak olduğunu belitti. Gıcır, “Bugün buraya yabancı öğrenci arkadaşlarımızla hem muhabbeti hem de samimiyetimizi arttırmak için geldik. İnşallah kahvaltımızda onlarla birlikte daha da ilerleyen zamanlarda daha güzel şeyler yapabilmek için burada birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da ileriye götürmek için kahvaltıyı vesile kılarak toplandık” dedi.

Halil Gıcır konuşmasına şöyle devam etti;

“Organizasyon fikri bizim sivil toplum halkla ilişkiler başkanlığımızın biriminden çıktı. Bunlarla genelde sivil toplumla halk ve ilişkilerle birlikte STK’ları geziyoruz. STK’lar ziyaretinde yine aynı şekilde Yunus Emre Uluslararası Öğrenciler Derneği’nin ziyaretlerinde daha da muhabbetimizi arttırabilmek için, arkadaşlığımızı, dostluğumuzu ilerletmek için bir şeyler yapalım demişler ve arkadaşlarımız da kahvaltıyı önermişler. Bizler kardeşiz beraber her alanda bir şeyler yapabiliriz. Yakın zamanda gençlik kolları kongremiz var, buraya yabancı arkadaşlarımızı da davet ederek bu birlik ve beraberliği göstermek istiyoruz.50 tane yabancı arkadaşımızın geleceğini tahmin ediyoruz. Şehirde yaşayan bütün yabancı arkadaşlarımızla bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu tür toplanmaların şehrimizin genelinde olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

YUDER Başkanı Nihat Demir ise, uluslararası öğrenciler için böyle güzel bir sofra hazırladığı için AK parti İl Gençlik Kollarına teşekkürlerini sunarak, “Dünya ayrımcılıkla mücadele günü kapsamında, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı derneğimizi ziyaret ettiler. Dernek de yaptığımız işler ile ilgili bilgi almak istediler. Bizde öğrencilere yönelik yaptığımız çalışmaları anlattık. Onlarda bu çalışmalar kapsamında bu arkadaşlarımızla tanışmak ve onların sorunlarını ilgili yerlere iletmek maksadıyla bu kahvaltı organizasyonunu düzenlediler. Burada önemli olan bu gençlerin kendilerini yalnız hissedememeleridir. Bu gençler ülkelerine döndüklerinde, orada siyasi atmosferde rol alabilirler. Dolayısıyla bugün Ak Parti olur yarın başka bir parti, önemli olan onların Türkiye ile iletişimlerinin iyi olması. Parti bazında düşünmekten ziyade daha ulusal düşünmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın yabancı öğrencilere olan desteğimizi hepimiz biliyoruz. Bu gençlerimize sahip çıktıkları için Ak parti gençlik kollarına teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bu tarz etkinliklerin olmasını arzu ediyoruz” dedi.