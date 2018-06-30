AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Tuzla'da

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Cumhurbaşkanımızın aldığı oy oranı ile partinin aldığı oy oranı arasında 10 puan fark var. Milletimizin cumhurbaşkanımıza olan teveccühünü biz biliyoruz. Ona olan muhabbeti ve bağlılığı biliyoruz. Peki niye ona bu kadar muhabbet var da partimize yok? İşte bunun irdelenmesi gerekiyor." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı tarafından Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen teşekkür buluşmasına katıldı. Ataş, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni asrın seçimi olarak değerlendirirken, Türkiye'nin gelecek 100 yılını şekillendireceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte AK Parti'yi kurduklarını dile getiren Ataş, "Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu partiyi kurduk ve bu partide birlikte siyaset yapmayı rabbim hepimize nasip etti. Bundan daha büyük şeref ve onur yoktur." dedi.

AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu vurgulayan Ataş, siyasi ikballer ve makam-mevki sahibi olmak anlayışıyla siyaset yapmadıklarını söyledi. - "16 yılda 13 seçimde başarı" Ataş, şöyle konuştu: "Bizim sorumluluklarımız var. Yaradanın bize yüklediği sorumluluklar var, milletin bize yüklediği sorumluluklar var. Bu sorumluluklarının bilincinde siyaset yapan bir topluluğuz. Onun için biz diğer partilerden farklı olarak sadece milleti önceleyip, ülkeyi önceleyip siyaset yapan bir topluluğuz. Bizim farkımız bu. En yüce makamları da bize teklif etseler, elimizin tersiyle kenara itip 'ben siyaseti makam ve mevki için yapan bir anlayışla siyaset yapmıyorum' diyebilen bir topluluğuz. Biz yaptıklarımızın karşılığını sadece bu dünyada değil, ahirette de Allah'a kolay hesap verebilmenin anlayışıyla siyaset yapan bir topluluğuz. Günübirlik siyaset yapsaydık zaten bu sonuçları, 16 yıldır girdiğimiz 13 seçimde de başarıyı yakalayamazdık." - "Milletimizin cumhurbaşkanımıza olan teveccühünü biz biliyoruz"