AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Malatya'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "İnşallah 24 Haziran’da Darendeliler yiğitlerine sahip çıkacak ve Allah nasip ederse de Malatya’da 6-0 milletvekili çıkaracak." dedi.

Çalık, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Darende ilçesindeki kapalı çim sahada düzenlenen iftar programına katıldı.

Öznur Çalık, burada yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayında düzenlenen iftara katılan herkese teşekkür etti.

Darendelileri her zaman öz kardeşi olarak gördüğünü anlatan Çalık, ilçenin her sorununu çözmek için daima yanlarında olduğunu kaydetti.

Darende'nin oylarının milletin umudu olan Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğine inancının tam olduğunu dile getiren Çalık, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin neresinde Darendeliler yaşıyorsa ve yaşatılıyorsa hep birlikte 24 Haziran'da oylarını cumhurun başı milletin umudu, ümmetin umudu Recep Tayyip Erdoğan'a vermelerini istiyorum. İnşallah 24 Haziran’da da Darendeliler yiğitlerine sahip çıkacak ve Allah nasip ederse de 24 Haziran'da Malatya'da 6-0 milletvekili çıkaracağız."

İftar programına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Darende Kaymakamı Enver Zengince, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, milletvekili adayı Ahmet Çakır ile vatandaşlar katıldı.

