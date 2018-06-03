AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Malatyalılarla buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Milletimizin liderine olan sevgisi, liderimizin de milletine olan sevgisini çekemeyenler, kıskananlar var. Bunlar sadece çekememek ve kıskanmakla da kalmıyorlar, ülkemizin üzerinde çok büyük oyunlar oynuyorlar. Bütün dünyanın gözü kulağı şu anda Türkiye'de." dedi. Çalık, Malatya Dernekler Federasyonunu (MADEF) ziyaretinde bir günlüğüne İstanbul'a geldiğini ve İstanbul'daki Malatyalılarla görüşmek istediğini anlattı. Türkiye'nin 2002 yılından bu yana çok önemli mesafe kat etiğini vurgulayan Çalık, "3 Kasım 2002 seçimlerinde 'Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek çıktığımız yolda bugüne kadar 16 yıldır Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görüyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşıma kadar her alanda Türkiye yollar kat etti. Türkiye'yi yaklaşık 3,5 kat büyüttük. '3,5 kat büyüttük' derken de bu sadece ekonomik anlamda değil, refah seviyesi açısından da insani gelişmişlik açısından da fiziki şartlar açısından da insani yaşamın kalitesi açısından da çok önemli yollar kat ettik." diye konuştu.

Çalık, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "18 yaşından beri siyaset yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendini milletine adadı" dedi. AK Parti kurulurken liderin millete, milletin de lidere olan sevdasıyla kurulduğunu dile getiren Çalık, şunları kaydetti: "Milletimizin liderine olan sevgisi, liderimizin de milletine olan sevgisini çekemeyenler, kıskananlar var. Bunlar sadece çekememek ve kıskanmakla da kalmıyorlar, ülkemizin üzerinde çok büyük oyunlar oynuyorlar. Bütün dünyanın gözü kulağı şu anda Türkiye'de. Yollar yaptık, uçaklar getirdik, havayolunu halkın yolu yaptık, insanların sağlığa erişmesini sağladık, okullar yaptık, sınıflara düşen öğrenci sayısını 20'ye indirdik. Bugünkü Türkiye artık 2002'deki hasta Türkiye değil. Şu an güçlü bir Türkiye var ve onun güçlü bir lideri var. Şimdi bu güçlü lideri ortadan kaldırmak isteyenler var. Ona suikast yapmak isteyenler var ve 'Tayyip Erdoğan'ı ortadan kaldırırsak, Tayyip Erdoğan'ı yıkarsak, Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'nin başından alırsak Türkiye'yi dağıtırız, AK Parti'yi dağıtırız, Recep Tayyip Erdoğan'ı da yok ederiz.' diyorlar. Hedefin birincisi 'Tayyip Erdoğan'ı yok etmek. Tayyip Erdoğan yok olursa AK Parti, AK Parti yok olursa da Türkiye çöker, 2002'deki gibi, istediğimiz gibi Türkiye'nin içerisinde at oynatırız.' diyorlar. Buna hiç kimse izin vermez, başta Malatyalılar, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Beydağı gibi dimdik durdu."

Çalık, AK Parti hükümetleri döneminde Malatya'ya yapılan yatırımları anımsatarak, karayollarının iyileştirildiğini, 13 ilçeye hastane yapıldığını, eğitim araştırma, kadın doğum, onkoloji, fizik tedavi hastanelerinin hizmete girdiğini söyledi. Malatya'ya Turgut Özal Üniversitesi kurulması için çalışmaların başladığını belirten Çalık, şöyle devam etti: "Eksiklerimiz vardır, yapacaklarımız vardır ama 15 yılda yapılan 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılamayanlardır. Biz 15 yılda çok yol kat ettik. Malatya'dan İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya, Ankara'ya, Almanya'ya, Sudi Arabistan'a uçak seferlerimiz var. Bu yolcu trafiği 1 milyona yaklaştı. 5. yılımızda Malatya'ya bir terminal binasının revizyonunu yaptık ama yolcu sayısı o kadar arttı ki havayolu terminal binası artık yetmiyor. Arsa alındı, Malatya'ya yeni bir havaalanı terminal binası kazandırıyoruz. Eski İnönü Stadyumu'nun olduğu yer artık Millet Bahçesi olacak. Süperlig'de mücadele veren Malatyaspor için de 200 milyon bedelle stadyum Malatya'ya kazandırıldı. İstanbul'dan Malatya'ya hızlı trenle ulaşılacak. İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan Sivas'a gidecek olan hızlı tren Sivas'tan da Malatya'ya gelecek. Proje ihalesini yaptırdık."