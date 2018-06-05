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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 21:39 | Son Güncelleme

"Bu seçimde de Allah’ın izniyle, milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yine tarihi bir oy alacağız"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu seçimde de Allah’ın izniyle, milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yine tarihi bir oy alacağız" dedi.

Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi. 24 Haziran’da Bingöl'ün partilerine büyük destek sunarak tarih yazacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu seçimde de Allah’ın izniyle, milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yine tarihi bir oy alacağız.
Bu seçim tarihi bir seçim. Bu seçimde yeni sistemin ilk uygulanışını göreceğiz. Yeni yönetim sistemine göre cumhurbaşkanını, meclisi seçtiğimiz ilk seçim olacak."

Sosyal medyada bir takım insanların algı oluşturmaya çalıştığına işaret eden Yılmaz,
“Siz o çığırtkanlık yapanlara, bağırıp çağıranlara bakmayın, sosyal medyada algı oluşturmaya çalışanlara da bakmayın. Siz bu sessiz çoğunluğa bakın." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl

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