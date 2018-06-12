BİNGÖL (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üniversiteler, bilgi birikimiyle, nitelikli kadrolarıyla, yetiştirdiği insanlarla, iş birliği yaptığı kesimlerle birlikte kalkınmanın öncüsü konumundadır." dedi.

Yılmaz, Bingöl Üniversitesi kampüsünde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu açılışı ile Hayvan Hastanesi temel atma töreninde konuştu. Yılmaz, hayvan hastanesinin çok önemli olduğunu ve bölgeye hizmet edeceğini söyledi.

Bingöl'ün hayvancılıktaki önemine işaret eden Yılmaz, hastaneyi bölgeye kazandıran üniversite yetkililerine teşekkür etti.

Üniversiteleri sadece eğitim kurumu olarak görmediklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Üniversiteyi aynı zamanda bir kalkınma kurumu olarak görüyoruz. Özelikle yerel kalkınmanın, bölgesel kalkınmanın öncü kurumlarından biri olarak görüyoruz. Üniversiteler, bilgi birikimiyle, nitelikli kadrolarıyla, yetiştirdiği insanlarla, iş birliği yaptığı kesimlerle birlikte kalkınmanın öncüsü konumundadır."

Bingöl Üniversitesinin Türkiye’nin en hızlı gelişen üniversiteleri arasında yer aldığına dikkat çeken Yılmaz, "Birçok yatırımlarıyla bugün Bingöl’ümüzün ve ülkemizin iftihar edebileceği bir üniversite haline geldi. Aynı zamanda üniversitemiz, Türkiye’nin 5 pilot üniversitesinden bir tanesidir. Bingöl’ün bitkisel varlıkları başta olmak üzere birçok konuda bu pilot üniversitenin faydalarını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun açılışı yapıldı.

Açılışın ardından Yılmaz ve beraberindekiler, kısa süreli voleybol maçı yaptı.

Törene, Bingöl Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ve Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak da katıldı.

