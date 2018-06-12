HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 19:03 | Son Güncelleme

"Üniversiteler, bilgi birikimiyle, nitelikli kadrolarıyla, yetiştirdiği insanlarla, iş birliği yaptığı kesimlerle birlikte kalkınmanın öncüsü konumundadır"

BİNGÖL (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üniversiteler, bilgi birikimiyle, nitelikli kadrolarıyla, yetiştirdiği insanlarla, iş birliği yaptığı kesimlerle birlikte kalkınmanın öncüsü konumundadır." dedi.

Yılmaz, Bingöl Üniversitesi kampüsünde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu açılışı ile Hayvan Hastanesi temel atma töreninde konuştu. Yılmaz, hayvan hastanesinin çok önemli olduğunu ve bölgeye hizmet edeceğini söyledi.

Bingöl'ün hayvancılıktaki önemine işaret eden Yılmaz, hastaneyi bölgeye kazandıran üniversite yetkililerine teşekkür etti.

Üniversiteleri sadece eğitim kurumu olarak görmediklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Üniversiteyi aynı zamanda bir kalkınma kurumu olarak görüyoruz. Özelikle yerel kalkınmanın, bölgesel kalkınmanın öncü kurumlarından biri olarak görüyoruz. Üniversiteler, bilgi birikimiyle, nitelikli kadrolarıyla, yetiştirdiği insanlarla, iş birliği yaptığı kesimlerle birlikte kalkınmanın öncüsü konumundadır."

Bingöl Üniversitesinin Türkiye’nin en hızlı gelişen üniversiteleri arasında yer aldığına dikkat çeken Yılmaz, "Birçok yatırımlarıyla bugün Bingöl’ümüzün ve ülkemizin iftihar edebileceği bir üniversite haline geldi. Aynı zamanda üniversitemiz, Türkiye’nin 5 pilot üniversitesinden bir tanesidir. Bingöl’ün bitkisel varlıkları başta olmak üzere birçok konuda bu pilot üniversitenin faydalarını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun açılışı yapıldı.

Açılışın ardından Yılmaz ve beraberindekiler, kısa süreli voleybol maçı yaptı.

Törene, Bingöl Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ve Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak da katıldı.

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Eski bakan Şerif Ercan, hayatını kaybettiEski bakan Şerif Ercan, hayatını kaybetti
TANAP hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!TANAP hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

24 Haziran seçimleri öncesi mühürlü oy pusulası skandalı!

24 Haziran seçimleri öncesi mühürlü oy pusulası skandalı!

Muharrem İnce'den Erdoğan'a olay cevap: Mitingde AK Partililer de vardı!

Muharrem İnce'den Erdoğan'a olay cevap: Mitingde AK Partililer de vardı!

Dünyanın en seksi kadınından olay pozlar!

Dünyanın en seksi kadınından olay pozlar!

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

Başlarına 300'er bin TL ödül konulmuştu! Tunceli'deki hava harekatında etkisiz hale getirildiler

Başlarına 300'er bin TL ödül konulmuştu! Tunceli'deki hava harekatında etkisiz hale getirildiler

TANAP hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!

TANAP hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Beyaz diş istedi, başına gelmeyen kalmadı! Ağrısı dinmeyince bunu yaptılar

Beyaz diş istedi, başına gelmeyen kalmadı! Ağrısı dinmeyince bunu yaptılar

Polis son anda yakaladı! Mide bulandıran görüntü!

Polis son anda yakaladı! Mide bulandıran görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.