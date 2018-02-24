AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker Brüksel'de

BRÜKSEL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda sadece terör unsurlarını hedef aldığını belirterek, "Bu harekat, hiçbir şekilde ne orada yaşayan Kürtlere ne Araplara ne de Türkmenlere karşı değildir." dedi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla yarın düzenlenecek "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik" mitingine katılacak olan Eker, AK Parti Brüksel Temsilciliği'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Eker, Avrupa'da Zeytin Dalı Harekatı'nın anlatılmasının önemine değinerek, "PKK/PYD/YPG terör örgütünün uzantıları ve onların açık ve örtülü destekçileri bir takım yalan görüntülerle, gerçek dışı bir takım beyanlarla Türkiye'yi karalamaya ve Türkiye'nin bu haklı davasını, terörizmle mücadelesini ve kendi meşru müdafaa hakkını gölgelemeye çalışıyorlar. PKK/PYD/YPG terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiği iddiasıyla uluslararası destek arayışına girdi. Türkiye'nin sınırlarını, şehirlerini, vatandaşlarını tehdit eden, oralara sürekli saldırılar düzenleyen bir yapıya dönüştü. Bunun daha kurumsallaşma yönünde bir takım işaretlerinin ortaya çıkması Türkiye'yi BM Sözleşmesi 51. maddesine istinaden kendi güvenliğini sağlaması ve sınırlarını koruması yönünde tedbir almaya itmiştir." ifadelerini kullandı.

- "Hedef sadece terör unsurlarını etkisiz hale getirmek" Eker, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda sadece terör unsurlarını hedef aldığını vurgulayarak, "Bu harekat, hiçbir şekilde ne orada yaşayan Kürtlere ne Araplara ne de Türkmenlere karşı değildir. Türkiye orayı istila etmeye ya da orada kalıcı olarak bulunmaya asla gitmedi, gitmiyor. Hedef sadece terör unsurlarını etkisiz hale getirmektir." şeklinde konuştu. Türkiye'nin harekat esnasında en çok hassasiyet gösterdiği konunun sivillerin zarar görmemesi olduğuna dikkati çeken Eker, "Aksine oradaki bütün sivillerin PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından kalkan olarak kullanılma ihtimalini de dikkate alarak Türkiye, sivillerin can güvenliğine ve zarar görmemesine özel ihtimam ve özen gösteriyor." değerlendirmesini yaptı. Eker, ellerinde gerçeklerle ilgili bir delil bulunmayan terör yanlılarının geçtiğimiz yıllarda Beşşar Esed rejimi tarafından bombalanan sivillerin üstüne başka yazılar yazmak suretiyle bunların Zeytin Dalı Harekatı esnasında olduğunu anlatmaya çalıştıklarına işaret etti.