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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker'in kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 19:59 | Son Güncelleme

Mehdi Eker, Kanada'dan gelen gençler ile bir araya geldi

Kanada'dan Türkiye'ye kültürel gezi amacıyla gelen gençler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'i ziyaret etti.

Eker, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, AK Parti yönetiminde Türkiye'de yaşanan değişimleri anlattı.

AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin her alanda güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Eker, "AK Parti olarak önümüze koyduğumuz hedefleri hep gerçekleştirdik. Biz geldiğimizde 230 milyar dolar olan gayrisafi milli hasılamızı 1 trilyon dolar seviyelerine ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Eker, AK Parti'nin dış ilişkilerde de "Başka ülkeler ne der, nasıl düşünür?" diyerek değil, Türk halkının tepkisine göre hareket ettiğini söyledi.

Gençlere AK Parti'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri hakkında da bilgiler veren Eker, "Hedefler koyuyoruz ve bu hedeflere yavaş yavaş ulaşıyoruz. İhtiyacımız olan şey milletimizin desteği ve duasıdır." diye konuştu.

Konuşmasının ardından gençlerle fotoğraf çektiren Eker, ziyaretçilerine parti binasını gezdirdi.

Kanada'da faaliyetlerini yürüten Anadolu İslam Merkezi ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı sponsorluğunda gelen ve yaşları 16 ile 22 arasında değişen gençlerin ziyaretinde, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka da bulundu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker

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