İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Kiraz ilçesinde yapılan çalışmalara değinerek, "Bu yıl itibarıyla Enerji Bakanlığımız, Kiraz ilçesine 10 milyon liralık yatırım planlıyor." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki kapalı pazar yerinde iftar yemeğine katılan Hamza Dağ, esnaf ziyaretlerinde bulundu ve kahvehanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Dağ, ziyareti sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da Kiraz'da güçlü bir Cumhur İttifakı mesajının verileceğini söyledi.

Kiraz'daki programa güçlü bir katılım olduğunu aktaran Dağ, "Kiraz'ın nüfusu 4 bin ama iftar programında 15 bin vatandaşımız aynı sofra etrafında buluştu. Bu çok güzel bir hadise." diye konuştu.

Dağ, ilçenin birlik ve beraberlik içinde olduğunu kaydederek, "Kiraz, çok açık, net şekilde 'Türkiye vakti.' diyor. '24 Haziran'da Kiraz vakti olacak.' diyor. Çok güçlü AK Parti mesajı, Cumhur İttifakı mesajını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İlçeyle ilgili yatırımların devam ettiğini belirten Dağ, fabrika ve hastane çalışmalarının sürdüğünü aktardı.