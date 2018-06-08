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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 02:50 | Son Güncelleme

"Bu yıl itibarıyla Enerji Bakanlığımız, Kiraz ilçesine 10 milyon liralık yatırım planlıyor"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Kiraz ilçesinde yapılan çalışmalara değinerek, "Bu yıl itibarıyla Enerji Bakanlığımız, Kiraz ilçesine 10 milyon liralık yatırım planlıyor." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki kapalı pazar yerinde iftar yemeğine katılan Hamza Dağ, esnaf ziyaretlerinde bulundu ve kahvehanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Dağ, ziyareti sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da Kiraz'da güçlü bir Cumhur İttifakı mesajının verileceğini söyledi.

Kiraz'daki programa güçlü bir katılım olduğunu aktaran Dağ, "Kiraz'ın nüfusu 4 bin ama iftar programında 15 bin vatandaşımız aynı sofra etrafında buluştu. Bu çok güzel bir hadise." diye konuştu.

Dağ, ilçenin birlik ve beraberlik içinde olduğunu kaydederek, "Kiraz, çok açık, net şekilde 'Türkiye vakti.' diyor. '24 Haziran'da Kiraz vakti olacak.' diyor. Çok güçlü AK Parti mesajı, Cumhur İttifakı mesajını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İlçeyle ilgili yatırımların devam ettiğini belirten Dağ, fabrika ve hastane çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

"Bu bölgenin en önemli sorunu, elektrik sorunu." diyen Dağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl itibarıyla Enerji Bakanlığımız, Kiraz ilçesine 10 milyon liralık yatırım planlıyor. İnşallah köylerimizde acil çözülmesi gereken meseleleri de çözeceğiz. Zaten duble yolumuz şu an devam ediyor. Onun dışında da Ödemiş, Kiraz bu bölgeleri ayırt etmiyoruz. Veterinerlik fakültesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor."

Programa, AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Kiraz İlçe Kaymakamı Emin Kaymak, İlçe
Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt, AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ iftar Kerem Ali Sürekli

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