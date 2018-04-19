HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "100 bin imza ile adaylık için yetki YSK’da olacak. Aynı anda cumhurbaşkanı ve milletvekili adayı olunamayacak. Meclis’ten yetki yasası çıkarılacak" dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 18:36 | Son Güncelleme

IHAAW183012-GEN/19-04-2018 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "100 bin imza ile adaylık için yetki YSK’da olacak. 19.04.2018 18:30:12 TSI NNNN

IHAAW183012-GEN/19-04-2018

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "100 bin imza ile adaylık için yetki YSK’da olacak. Aynı anda cumhurbaşkanı ve milletvekili adayı olunamayacak. Meclis’ten yetki yasası çıkarılacak" dedi.

19.04.2018 18:30:12 TSI
NNNN

Çiftlik Bank CEO'su için flaş kararÇiftlik Bank CEO'su için flaş karar
Erken seçim kararı sonrası flaş açıklama: Aday olmayacağımErken seçim kararı sonrası flaş açıklama: Aday olmayacağım
Saadet Partisi'nden ittifak açıklamasıSaadet Partisi'nden ittifak açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten düzenlendi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten düzenlendi

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula | Süper Loto sonuçları öğren (19 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula | Süper Loto sonuçları öğren (19 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama)

Berkin Elvan davasında kriminal rapor açıklandı: Muhtemelen aynı kişi!

Berkin Elvan davasında kriminal rapor açıklandı: Muhtemelen aynı kişi!

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.