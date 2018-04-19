IHAAW183012-GEN/19-04-2018

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "100 bin imza ile adaylık için yetki YSK’da olacak. Aynı anda cumhurbaşkanı ve milletvekili adayı olunamayacak. Meclis’ten yetki yasası çıkarılacak" dedi.

19.04.2018 18:30:12 TSI

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