AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri

A Haber muhabirinin, bedelli askerlikle ilgili canlı yayındaki “Edindiğimiz bilgiye göre 27 yaş ve 20 bin lira kriteri belirlendi” sözlerinin ardından gözler AK Parti’ye çevrilmişti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise, “Kulis bilgileri doğru değil gündemimizde sadece OHAL var. AK Parti'nin şimdiye kadar vaat edip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır. Şahsi kanaatim odur ki Ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum” açıklamasında bulunmuştu.

“YETİŞ ANNE YETİŞ KALPTEN GİDİYORDUK”

Gelişmeleri ardından bedelli askerlikle ilgili sosyal medya mesajlarıyla bilinen AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın eşi Selma Yazıcı’dan dikkat çeken yeni mesajlar geldi.

Selma Yazıcı Twitter’da “Bedel ve yaş ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Yaş 25 bedel en fazla 15 olursa birçoğu yararlanabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu talepleri göz ardı etmeyecektir diye umuyorum” mesajını paylaştı.