AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri

A Haber muhabirinin, bedelli askerlikle ilgili canlı yayındaki “Edindiğimiz bilgiye göre 27 yaş ve 20 bin lira kriteri belirlendi” sözlerinin ardından gözler AK Parti’ye çevrilmişti.
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise, “Kulis bilgileri doğru değil gündemimizde sadece OHAL var. AK Parti'nin şimdiye kadar vaat edip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır. Şahsi kanaatim odur ki Ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum” açıklamasında bulunmuştu.
“YETİŞ ANNE YETİŞ KALPTEN GİDİYORDUK”
Gelişmeleri ardından bedelli askerlikle ilgili sosyal medya mesajlarıyla bilinen AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın eşi Selma Yazıcı’dan dikkat çeken yeni mesajlar geldi.
Selma Yazıcı Twitter’da “Bedel ve yaş ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Yaş 25 bedel en fazla 15 olursa birçoğu yararlanabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu talepleri göz ardı etmeyecektir diye umuyorum” mesajını paylaştı.
Bedelli askerlik bekleyen bir gencin “Yetiş anne yetiş kalpten gidiyorduk” mesajına karşılık ise Selam Yazıcı “Aman aman kendinize mukayyet olun, ortada 5.5 milyon kişi var hiçbirinize bu yüzden bir şey olmasın” diye yanıt verdi.
İşte o mesajlar:
'ANKARA KUŞU' OLDUĞU İDDİASI GÜNDEM YARATMIŞTI
Gökçek'in ‘kripto Fetöcü' dediği sosyal medya hesabının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşine ait olup olmadığı sorulmuştu. CHP'li Murat Emir, “Bu hesap AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'ya mı aittir?” diye sormuştu.
GENEL MERKEZDEN ÇIKMAZ
Gökçek, geçtiğimiz haftalarda AK Parti Genel Merkezi'nden özel paylaşımlar yapan Ankara Kuşu isimli hesabın 2 kişi tarafından yönetildiğini, birinin kadın diğerinin erkek olduğunu açıklamıştı. Hesabı kullanan kadının AK Parti Genel Merkezi'nde çok iyi tanındığını belirten Gökçek, “Erkek baykuş, Ankara Kuşu'nun Fuat Avni'si. Dişi kuşu genel merkezde tanımayan yoktur. Özellikle pek çok genel başkan yardımcısının odalarından çıkmaz” demişti.
ANKARA'NIN HAFRİYATINA TALİP
Hesabını yöneten kişinin damadı hakkında Fetöcü olduğuna dair istihbarat raporu bulunduğunu açıklayan Gökçek, bu kişinin Ankara'daki hafriyat işlerini almaya çalıştığını iddia etmişti. Gökçek'in iddialarıyla ilgili CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplandırması istenen sorular şöyleydi;
DAMAT FETÖCÜ MÜ?
*Gökçek'in iddiaları ile ilgili bir soruşturma yapılmış mıdır?
*Gökçek'in kripto FETÖ'cü olduğunu iddia ettiği ‘ankara_kusu' Twitter hesabı AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'ya mı aittir?
*Bu hesap sahibi ile ilgili bir FETÖ soruşturması yapılmış mıdır?
*Ankara Büyükşehir Belediyesi hafriyat işlerini hangi firmalar yapmaktadır? Bu firmalardan birinde Selma Yazıcı'nın damadı Abdullah Çeker ortak mıdır?
*Selma Yazıcı'nın damadı Abdullah Çeker ile ilgili istihbarat birimlerimizde FETÖ'cü olduğuna dair bir istihbarat bulunmakta mıdır?
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