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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, özel sporcuları tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 18:02 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, özel sporcuları tebrik etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, madalya kazanan Samsunlu özel sporcuları tebrik etti.

Karaaslan'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaaslan, Fransa'nın Val-de Reuil kentinde düzenlenen 2018 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metrede altın, yüksek atlamada bronz madalya kazanan Esra Bayrak ile 400 metrede bronz madalya kazanan Yasemin Keskinsoy'u kutladı.

Özel sporcuları yakından takip ettiğini ve elde ettikleri başarıyla gurur duyduğunu ifade eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Dünya üçüncüsü olan Yasemin ve dünya şampiyonu olan Esra kardeşlerimize ülkemize ve Samsun'umuza yaşattıkları büyük gurur nedeniyle yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir başarının tesadüfi olmadığını, her başarının büyük bir inanç ve gayretin eseri olduğunu, Yasemin ve Esra kardeşlerimizin daima diri olan inanç ve azimlerinde gördük. İnanç ve gayretle başarıya koştular. Milli sporcularımızın Fransa'da gerçekleştirilen büyük organizasyonda bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutmaları hem Samsun'umuzu hem ülkemizi gururlandırdı, göğsümüzü kabarttı. Milli olmanın gereğini yerine getirip başarılarını ülkemize, milletimize ve aziz şehitlerimize armağan etmeleri de ayrıca takdire şayan, kendilerine şehrimiz ve ülkemiz adına teşekkür ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum."

Karaaslan, sporcuların başarıları nedeniyle Samsun Özel Yetenekler Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Aytunç Göz'ü de telefonla arayarak tebrik etti.

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