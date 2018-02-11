AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Harun Karacan, "O anlamlı ve onurlu Türk ve Türkiye kelimelerini artık kendi ikbal ve istikbalini düşünenler değil, onu taşıyabilen, meslek onuru ile hareket edenler kullanacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Karacan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve yöneticileri tarafından kullanılan ifadeleri eleştirildi.

Ülkenin içinden geçtiği zorlu süreçte ortaya çıkan şer odaklarının ve emperyalist maşaların, yine ağızlarından salyalar akıtarak Genel Başkan, Cumhurbaşkanı ve Hükümet üzerinden pirim yapmaya çalışarak hadsiz, basiretsiz ve fütursuz açıklamalar yaptığını ileri süren Karacan, "Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğe, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında olduğu kadar ihtiyaç duyulan bu dönemde ortaya çıkan zavallı ve biçare bu müsvedde grupların bu milletin birlik ve beraberliğine engel olamayacağını bildirdi.

Karacan, aziz milletin tarihte olduğu gibi bugün de bunları bertaraf edeceğini, kararlı ve güçlü bir tutum sergileyeceğini vurgulayarak, şu görüşlerini paylaştı: