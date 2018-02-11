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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 19:31 | Son Güncelleme

"O anlamlı ve onurlu Türk ve Türkiye kelimelerini artık kendi ikbal ve istikbalini düşünenler değil, onu taşıyabilen, meslek onuru ile hareket edenler kullanacaklardır" - "Siyasi ikbal peşinde koşarak kayıtlı üyelerden güç aldığını zannedenler makamlarından sonra kişiliksiz kalmanın telaşına kapılmış ve beyhude çabalar ile Aziz Türk milleti ve kayıtlı üyelerini yalan ve yanlış beyanlarla aldatma peşinde koşmaktadırlar"

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Harun Karacan, "O anlamlı ve onurlu Türk ve Türkiye kelimelerini artık kendi ikbal ve istikbalini düşünenler değil, onu taşıyabilen, meslek onuru ile hareket edenler kullanacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Karacan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve yöneticileri tarafından kullanılan ifadeleri eleştirildi.

Ülkenin içinden geçtiği zorlu süreçte ortaya çıkan şer odaklarının ve emperyalist maşaların, yine ağızlarından salyalar akıtarak Genel Başkan, Cumhurbaşkanı ve Hükümet üzerinden pirim yapmaya çalışarak hadsiz, basiretsiz ve fütursuz açıklamalar yaptığını ileri süren Karacan, "Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğe, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında olduğu kadar ihtiyaç duyulan bu dönemde ortaya çıkan zavallı ve biçare bu müsvedde grupların bu milletin birlik ve beraberliğine engel olamayacağını bildirdi.

Karacan, aziz milletin tarihte olduğu gibi bugün de bunları bertaraf edeceğini, kararlı ve güçlü bir tutum sergileyeceğini vurgulayarak, şu görüşlerini paylaştı:

"Bakanlar Kurulu kararı ile verilmiş olan Türk ve Türkiye gibi onurlu ve kutsal etiketleri hak etmeyen bu güruh, artık ağızlarına yakışmayan bu etiketleri kullanamayacaklarını ve buradan nemalanamayacaklarını anladıkça hoplamaya, zıplamaya ve zırlamaya başlamışlardır.

Giydikleri cübbeler ile başkanı veya yöneticisi olarak mensubu oldukları odaları babalarının tapulu malı zannederek kendi siyasi düşüncesinde her zaman kullanma peşinde koşmaktan utanmayan, ilgili meslek kuruluşlarını siyasi düşüncelerinin arka bahçesi sanan, sanki tüm üyelerinin aynı görüşü taşıdığını düşünerek yüzsüzce açıklamalar yapabilme cesareti gösterenler şunu çok iyi bilmelidir ki onların karanlık yüzlerini ortaya çıkarıp hain emellerini gerçekleştirmesine asla izin vermeyeceğiz."

- "Artık bu oyun bitiyor"

Harun Karacan, nerede bir Türk ve Türkiye düşmanı varsa onunla kol kola yürümekten, onlarla sinsice, emelleri için acımasızca ayak oyunları yapmaktan utanmayanların, bugün o maskelerinin inmesinden korkarak, Türkiye ibaresinin arkasına sığınma peşinde koştuklarını ifade etti.

Alçak teröristler ülkeye, Mehmetçik'e, polise, öğretmenlere, sağlık personellerine, yargı mensuplarına ve sivil vatandaşlara her türlü kalleş saldırıları yaparken üç maymunu oynayan zavallıların, sosyetik ve medyatik olaylarda ise en ön saflara geçerek, medya maymunluğu yapmaktan hiç çekinmediklerini belirten Karacan, şunları kaydetti:

"Ama artık bu oyun bitiyor.
Ne Türk ne de Türkiye ibareleri, bize göre maşa olarak kullanılan bu zevatın oyuncağı olmayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kahraman silah arkadaşlarının kurduğu ve Aziz Türk milletinin yetki verdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o anlamlı ve onurlu Türk ve Türkiye kelimelerini artık kendi ikbal ve istikbalini düşünenler değil, onu taşıyabilen, meslek onuru ile hareket edenler kullanacaklardır.

Siyasi ikbal peşinde koşarak kayıtlı üyelerden güç aldığını zannedenler makamlarından sonra kişiliksiz kalmanın telaşına kapılmış ve beyhude çabalar ile Aziz Türk milleti ve kayıtlı üyelerini yalan ve yanlış beyanlarla aldatma peşinde koşmaktadırlar.

Ancak meslek onuruna ve milletine bağlı, milli ve manevi değerleri her şeyin üstünde gören meslek sahipleri de çok iyi biliyor, idrak ediyor ve söylüyorlar ki 'arızi sarhoşlar' için artık yolun sonuna gelinmiştir.
Bu zavallılar, artık bundan sonra tüm meslektaşlarını temsil ediyormuşcasına ağızlarından salyalar akıtarak, Türk milletinden yetki alan hükümetlerin, iktidarların siyasi rakibi gibi hareket edemeyeceklerdir."

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