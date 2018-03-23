HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan fidan dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 15:57 | Son Güncelleme

Karacan: "Gelecek nesillere daha temiz bir dünya, daha yeşil bir Eskişehir bırakmak istiyoruz, çabalarımız hep bu yönde"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek verdi.

Karacan, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, ücretsiz 4 bin fidan dağıtımı için bir alışveriş merkezi önünde düzenlediği etkinliğe katıldı.

Toprağı çapalayan işçiden bölge müdürüne kadar birçok kişinin emek vererek büyüttüğü fidanların, vatandaşlar tarafından toprakla buluşturulmasının son derece önemli olduğunu belirten Karacan, "Vatandaşlarımız bu fidanların dikimini mutlaka gerçekleştirmelidir. Gelecek nesillere daha temiz bir dünya, daha yeşil bir Eskişehir bırakmak istiyoruz, çabalarımız hep bu yönde. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Bakanımız Veysel Eroğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Öztürk de insanların var oldukları sürece ormandan faydalandıklarını dile getirerek, "Biz de suyumuzun, havamızın temizliği için şehrimizin farklı yerlerinde, bu yıl da fidan dağıtıyoruz. Bu kampanya döneminde 22 bin fidan, önce vatandaş, ardından da toprakla buluşacak." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Dündar Ünü, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca'nın da yer aldığı etkinlikte, Genel Başkan Yardımcısı Karacan ve katılımcılar, vatandaşlara fidan dağıttı.

Salih Müslim'den skandal ifadelerSalih Müslim'den skandal ifadeler
Android P bir uygulamayı daha yok edecek!Android P bir uygulamayı daha yok edecek!
Öcalan'ın yeğeni gözaltına alındıÖcalan'ın yeğeni gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti genel başkan yardımcısı Harun Karacan Eskişehir Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü fidan dağıtım töreni Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yerel kaynaklar: PKK, Sincar'dan çekiliyor

Yerel kaynaklar: PKK, Sincar'dan çekiliyor

Teröristlerin korkulu rüyası olacaklar! Nefes kestiler!

Teröristlerin korkulu rüyası olacaklar! Nefes kestiler!

Eşinin, otomobiline bomba koyduğu kadın konuştu

Eşinin, otomobiline bomba koyduğu kadın konuştu

2018 Kandil tarihleri: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi tarihleri nedir? İşte dini günler takvimi

2018 Kandil tarihleri: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi tarihleri nedir? İşte dini günler takvimi

Batman'da hareketlilik! Sason'da bir grup terörist kıstırıldı

Batman'da hareketlilik! Sason'da bir grup terörist kıstırıldı

Avrupa'daki Türk gençlerine 'evlenin' önerisi

Avrupa'daki Türk gençlerine 'evlenin' önerisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.