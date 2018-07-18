HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan'dan muhtarlara ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 17:51 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan: - "Muhtarların sigorta sorunu, AK Parti iktidarıyla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla düzeltildi. Cumhurbaşkanımız olduğu müddetçe daha da iyileştirme yolunda devam edeceğiz"

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Muhtarların sigorta sorunu, AK Parti iktidarıyla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla düzeltildi. Cumhurbaşkanımız olduğu müddetçe daha da iyileştirme yolunda devam edeceğiz." dedi.

Karacan, Tekirdağ'da Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği'ni ziyaretindeki konuşmasında, muhtarların haklarının AK Parti iktidarı ile daha arttırıldığını söyledi.

Muhtarların sahada mücadele ettiğini, halk ile birebir muhatap olduğunu ifade eden Karacan, şunları kaydetti:

"Bugün sabahtan beri her yere gittik. Özellikle ilinde, ilçesinde, mahallesinde devleti temsil eden kıymetli muhtarlarımızı ziyaret etmek istedik. Sizler sahadasınız, halkla bire bir muhatap olan kişilersiniz. Sıkıntıları yaşayan kişiler sizlersiniz. Sorunları bilen kişiler de sizlersiniz. Sizin bizde, özellikle Cumhurbaşkanımızın yanında yeriniz ayrı. Cumhurbaşkanımızın muhtarlara karşı göstermiş olduğu önemi biliyorsunuz. Muhtarların sigorta sorunu, AK Parti iktidarıyla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla düzeltildi. Cumhurbaşkanımız olduğu müddetçe daha da iyileştirme yolunda devam edeceğiz."

PARTNERKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadıKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı
Beşiktaş'ta yağmur etkili olduBeşiktaş'ta yağmur etkili oldu
"Yeni dönemde hiçbir şekilde gerilim istemiyoruz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Harun Karacan Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...

Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik paylaşımı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik paylaşımı!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!

Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleri ile ilgili skandal açıklama: Denemedik

Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleri ile ilgili skandal açıklama: Denemedik

Adana ve Kayseri'de korkutan deprem!

Adana ve Kayseri'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.