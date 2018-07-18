AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan'dan muhtarlara ziyaret

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Muhtarların sigorta sorunu, AK Parti iktidarıyla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla düzeltildi. Cumhurbaşkanımız olduğu müddetçe daha da iyileştirme yolunda devam edeceğiz." dedi.

Karacan, Tekirdağ'da Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği'ni ziyaretindeki konuşmasında, muhtarların haklarının AK Parti iktidarı ile daha arttırıldığını söyledi.

Muhtarların sahada mücadele ettiğini, halk ile birebir muhatap olduğunu ifade eden Karacan, şunları kaydetti:

"Bugün sabahtan beri her yere gittik. Özellikle ilinde, ilçesinde, mahallesinde devleti temsil eden kıymetli muhtarlarımızı ziyaret etmek istedik. Sizler sahadasınız, halkla bire bir muhatap olan kişilersiniz. Sıkıntıları yaşayan kişiler sizlersiniz. Sorunları bilen kişiler de sizlersiniz. Sizin bizde, özellikle Cumhurbaşkanımızın yanında yeriniz ayrı. Cumhurbaşkanımızın muhtarlara karşı göstermiş olduğu önemi biliyorsunuz. Muhtarların sigorta sorunu, AK Parti iktidarıyla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla düzeltildi. Cumhurbaşkanımız olduğu müddetçe daha da iyileştirme yolunda devam edeceğiz."

