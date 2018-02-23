AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "Görüyoruz ki terör bizi yıkamıyor ve daha da yakınlaştırdı. İnsanlık suçu olan teröre karşı, dimdik ayakta durmaya milletimizle beraber devam edeceğiz." dedi.

Ankara Adliyesi önünde, 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Reyhanlı davası hakkında değerlendirme yapan Kavakcı, 1 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da düzenlenen ve 53 vatandaşın ölümüne yol açan terör saldırılarının faillerinin yargılandığı davaya katılacağını söyledi.

Duruşmayı milletvekillerinin ve şehit ailelerinin beraberce takip edeceğini söyleyen Kavakcı, 53 vatandaşı katledenlerin o dönemde, toplumu ayrıştırmaya çalıştığını vurguladı.

Kavakcı, şehit aileleriyle beraber olduklarını ve bugünkü duruşmadan, adaletin tecelli edeceği bir karar beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ailelerimiz, dimdik burada bizimle beraber. Bugün kararı bekliyoruz. Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Bir husus daha var ki o dönem sadece toplumu ayrıştırmaya çalışmadılar. Ama o dönem farklı makamlarda farklı vazifelerdeki FETÖ'cüler bu davayı ve dava sürecini toplumu ayrıştırmak için kullanmaya çalıştılar. Davayı inceleyenler bilecekler ki, o dönemin Cumhuriyet Başsavcısı, tutuklu olan Cumhuriyet Başsavcısı, MİT tırları hadisesini kapatmak için de bu davayı kullanmaya çalışmıştı.