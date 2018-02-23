AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "Görüyoruz ki terör bizi yıkamıyor ve daha da yakınlaştırdı. İnsanlık suçu olan teröre karşı, dimdik ayakta durmaya milletimizle beraber devam edeceğiz." dedi.
Ankara Adliyesi önünde, 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Reyhanlı davası hakkında değerlendirme yapan Kavakcı, 1 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da düzenlenen ve 53 vatandaşın ölümüne yol açan terör saldırılarının faillerinin yargılandığı davaya katılacağını söyledi.
Duruşmayı milletvekillerinin ve şehit ailelerinin beraberce takip edeceğini söyleyen Kavakcı, 53 vatandaşı katledenlerin o dönemde, toplumu ayrıştırmaya çalıştığını vurguladı.
Kavakcı, şehit aileleriyle beraber olduklarını ve bugünkü duruşmadan, adaletin tecelli edeceği bir karar beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Ailelerimiz, dimdik burada bizimle beraber. Bugün kararı bekliyoruz. Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Bir husus daha var ki o dönem sadece toplumu ayrıştırmaya çalışmadılar. Ama o dönem farklı makamlarda farklı vazifelerdeki FETÖ'cüler bu davayı ve dava sürecini toplumu ayrıştırmak için kullanmaya çalıştılar. Davayı inceleyenler bilecekler ki, o dönemin Cumhuriyet Başsavcısı, tutuklu olan Cumhuriyet Başsavcısı, MİT tırları hadisesini kapatmak için de bu davayı kullanmaya çalışmıştı.
Biz şehit ailelerimizle beraber buradayız. Allah'tan bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Reyhanlı bizim için çok önemli. Birçok ilimiz gibi Hatay önemli. Çünkü orada çok büyük bir mücadele veriyorlar. Ama görüyoruz ki terör bizi yıkamıyor ve daha da yakınlaştırdı. İnsanlık suçu olan teröre karşı, dimdik ayakta durmaya milletimizle beraber devam edeceğiz."
Kavakcı, Afrin Harekatı'nda Türk askerinin moralinin çok yüksek olduğunu, ailelerin de dualarıyla askerlere destek verdiğini söyleyerek, "Bu süreci, Türkiye olarak muzaffer şekilde geçireceğiz. Allah'ın izniyle hiç şüphemiz yoktur." diye konuştu.
- "Suçluların ağır cezalandırılacağına eminim"
Şehit ailelerini temsilen konuşma yapan 11 Mayıs Şehitler Derneği Genel Başkanı Ahmet Tuna, suçluların ağır cezalandırılacağından emin olduğunu belirtti.
Hatay'dan Ankara'ya Reyhanlı duruşması için geldiklerini belirten Tuna, devletin birliği, vatanın bütünlüğü, ezanın susmaması için mücadele verildiğini belirterek, şunları söyledi:
"Bizler, şehit aileleri olarak, hiçbir zaman gocunmadık, gocunmayacağız. Vekillerimiz, belediye başkanlarımız, her zaman bizim yanımızda oldular. Suçluların ağır cezalandırılacağına eminim. Bizler bu konuda umutluyuz. Bu toprak, şehit kanlarıyla beslenmiştir. Bu konuda tereddüdümüz yoktur. İnşallah bütün bunların cezalarını çekeceklerdir."
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