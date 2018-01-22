HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı Adana'da

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 36 dakika önce

- Kavakcı, 28 Şubat sürecinin mağduru doktor ile iki şehit ailesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Adana'daki temasları kapsamında 28 Şubat sürecinin mağduru kadın doktor ve iki şehit ailesiyle görüştü.

Kavakcı, 28 Şubat sürecinde kentteki bir devlet hastanesinde doktor olarak görev yaparken başörtüsügerekçesiyle istifaya zorlanan Münevver Akbaş'ı muayenehanesinde ziyaret etti.

Akbaş ile yaşadığı zorluklarla ilgili bir süre sohbet eden Kavakcı, daha sonra FETÖ darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin ailesinin evine giderek taziyelerini sundu.

Şehidin babası Mustafa ve annesi Ayşe Mine'ye acılarını paylaştığını aktaran Kavakcı, şehit ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Kozan ilçesine de giden Kavakcı, 14 Ocak'ta Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp'in ailesiyle görüştü.

Şehidin babası Mahmut Alp ile anne Müşerref Alp'e taziyelerini ileten Kavakcı, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlerin başarılı olması ve tüm şehitler için dua etti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Silah endüstrisi sil baştan

Silah endüstrisi sil baştan

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kilis'e son dakika roketli saldırı! Büyük panik

Kilis'e son dakika roketli saldırı! Büyük panik

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi başarı

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi başarı

Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması: Rusya'ya taahhüt verilmedi

Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması: Rusya'ya taahhüt verilmedi

Bitlis şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı!

Bitlis şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı!

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı! Yaralılar var

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.