AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı Adana'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Adana'daki temasları kapsamında 28 Şubat sürecinin mağduru kadın doktor ve iki şehit ailesiyle görüştü.

Kavakcı, 28 Şubat sürecinde kentteki bir devlet hastanesinde doktor olarak görev yaparken başörtüsügerekçesiyle istifaya zorlanan Münevver Akbaş'ı muayenehanesinde ziyaret etti.

Akbaş ile yaşadığı zorluklarla ilgili bir süre sohbet eden Kavakcı, daha sonra FETÖ darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin ailesinin evine giderek taziyelerini sundu.

Şehidin babası Mustafa ve annesi Ayşe Mine'ye acılarını paylaştığını aktaran Kavakcı, şehit ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Kozan ilçesine de giden Kavakcı, 14 Ocak'ta Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp'in ailesiyle görüştü.

Şehidin babası Mahmut Alp ile anne Müşerref Alp'e taziyelerini ileten Kavakcı, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlerin başarılı olması ve tüm şehitler için dua etti.

(AA)