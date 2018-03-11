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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan:

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

AK Parti Bayburt Kadın Kolları Olağan Kongresi’ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "Eski Türkiye vardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan:

AK Parti Bayburt Kadın Kolları Olağan Kongresi’ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "Eski Türkiye vardı. Eskiden çok farklı bir Türkiye vardı. O Türkiye’de devlet baba vatandaşa tepeden bakardı" dedi.
Şair Zihni Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ve partililer katıldı. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, 28 Şubat’ta yaşanan zorluklara değindi. Eski Türkiye’de vatandaşa tepeden bakan bir devlet anlayışının olduğunu savunan Kavakçı, şunları kaydetti:
“O zalim devlet baba gitti, onun yerine belki haşmetli durduğu için sizi heyecanlandıran, saygı duyduğunuz ama zalimin karşısında dimdik durduğunu bildiğiniz, mazlumun karşısında boynu bükük oturabilen, gözyaşı dökebilen, küçük bir çocuk ’Cumhurbaşkanım evimize gelir misiniz? Bir çayımızı içer misin?’ diye elinden çekiştirince onun peşinden koşup giden bir lider geldi, Recep Tayyip Erdoğan geldi. O liderin arkasında 15 Temmuz’da olduğu gibi genci kadını, erkeği yaşlısı ile her kesimden insanıyla kenetlenen bir millet vardı artık. AK Parti çatısı altında da Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve onların kadrolarının gücünün akasında da sizler varsınız. Sizler bu davanın gizli kahramanlarısınız."
Maliye Bakanı Naci Ağbal ise büyük bir özveri ve gayretle çalışarak davayı bugünlere getiren tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti.
2019 seçimleriyle ilgili olarak “2023’e, 2053’e, 2071’e giden yolda yol açan, tarih yazan bir seçim olacak” diyen Bakan Ağbal, şöyle devam etti:
“O açıdan Bayburt teşkilatı olarak gece gündüz çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız, gönül köprüleri kuracağız. Kurulmuş gönül köprülerini de güçlendireceğiz. Özellikle Bayburt’ta gençlerimize, hanım kardeşlerimize her noktada ulaşacağız. Bu seçime oluşturulan milli mutabakat çerçevesinde Bayburt içinde de birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek gideceğiz ve hem mahalli idareler seçimlerinde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir defa daha inşallah Türkiye birincisi olacağız. Bayburt’un rakibi çok. Herkes ’Acaba Bayburt’a yetişir miyiz? Bayburt’u geçemeyebiliriz ama aynı duruma gelebilir miyiz?’ diyor, bunun hesabını yapıyor. Ben inanıyorum ki 2019 seçimlerinde Bayburt yine seçim tarihine adını altın harflerle yazdıracak. Bizim davamızda hiçbir şekilde birbirimizden ayrılık gayrılık yok, kenetleneceğiz, güçleneceğiz ve kazanacağız."
Kongrede AK Parti Bayburt Kadın Kolları Başkanlığına Dilek Ünver Atamer seçildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan:

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