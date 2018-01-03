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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun:

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 15:18 | Son Güncelleme 8 dakika önce

- "(İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu' şeklindeki iddiaları) Bu ülkede bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış bir şahsın bu derece sorumsuzca açıklama yapması kabul edilebilir bir durum değildir. İddia sahibi iddiasını ispat etmediği sürece müfteridir, iftiracıdır" - "Milletimize hizmet adına ortaya bir şey koyamayan Meral Akşener, ülkemizin huzur ve sükunetini politika malzemesi yaparak gündeme gelme çabasındadır. Akşener, bu tür mesnetsiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu"na yönelik iddialarına ilişkin, "Bu ülkede bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış bir şahsın bu derece sorumsuzca açıklama yapması kabul edilebilir bir durum değildir. İddia sahibi iddiasını ispat etmediği sürece müfteridir, iftiracıdır." ifadelerini kullandı.

Sorgun, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener'in "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını, yalan ve iftira olduğunu belirtti.

Akşener'in ifadelerinin sorumsuzca olduğunun altını çizen Sorgun, şunları kaydetti:

"Bu ülkede bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış bir şahsın bu derece sorumsuzca açıklama yapması kabul edilebilir bir durum değildir. İddia sahibi iddiasını ispat etmediği sürece müfteridir, iftiracıdır.Huzur şehri Konya üzerinden böyle bir iddianın gündeme getirilmesi ile amaçlanan nedir? Ülkemizin ve milletimizin hassasiyetlerine dokunarak kaos ve kargaşa mı çıkarılmak istenmektedir? Milletin teveccühüyle16 yıldır iktidarda olan AK Parti'yiseçimlerde alt edemeyenler, ülkemizin huzurunu bozmak pahasına böyledengesiz açıklamalar yapıp,gerçek dışı iddiaları ortaya atıyorlar. Bunlar siyasi olarak milletimize söyleyecek sözü olmayanların, kifayetsiz muhterislerin hezeyanıdır. Halkımız olup biteni görmektedir. Milletimize hizmet adınaortaya bir şey koyamayan Meral Akşener, ülkemizin huzur ve sükunetini politika malzemesi yaparak gündeme gelmeçabasındadır. Akşener, bu tür mesnetsiz iddialarından vazgeçip derhal Konya ve Tokat'tan ve tüm Türkiye'den özür dilemelidir."

(AA)

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