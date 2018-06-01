AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, şehit aileleriyle iftar yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı.

Ünal, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının (KMTSO) desteğiyle Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinde şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftara katıldı.

Şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir süre sohbet eden Ünal, şehit çocuklarıyla da yakından ilgilendi.

İftar öncesinde şehitler için mevlid ve Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ünal, iftarın ardından şehit yakınları ve gazilerin taleplerini dinledi.

İftara, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel, dernek başkanı Yunus Karaman ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

