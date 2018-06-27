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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Aldığımız bir acı haber bizi derinden üzdü. (Kahramanmaraş) Çağlayancerit ilçesi sınırları içerisinde Engizekler bölgesi Kazıktepe mevkisinde çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre bir uzman ç

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 14:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Aldığımız bir acı haber bizi derinden üzdü. (Kahramanmaraş) Çağlayancerit ilçesi sınırları içerisinde Engizekler bölgesi Kazıktepe mevkisinde çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre bir uzman çavuşumuz şehit oldu. Rabbimden rahmet diliyorum. Aynı çatışmada bir teğmen, bir de korucumuz yaralanmıştır. Şu anda bölücü terör örgütüne dönük operasyon devam ediyor."


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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Mahir Ünal şehit

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