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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal:

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 16:24 | Son Güncelleme 50 dakika önce

- "Türkiye'nin etrafı kuşatılırken ABD, Kuzey Suriye'de Sınır Güvenlik Birimi adı altında bir "terör devleti"nin hazırlıklarını yaparken, anamuhalefet partisi tüm bu kuşatma harekatının içerideki sözcülüğüne soyunarak en başta kendi kurucusuna ve seçmenlerine ihanet etmektedir" - "Yanına marjinal grupları ve HDP'yi alarak isyan çağrılarında bulunan, sokağı göstererek tehditler savuran ve bu konseptine uygun il başkanları göreve getiren CHP, Türkiye'nin kararlılığı karşısında bir kez daha umduğun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye'nin etrafı kuşatılırken ABD, Kuzey Suriye'de Sınır Güvenlik Birimi adı altında bir 'terör devleti'nin hazırlıklarını yaparken, anamuhalefet partisi tüm bu kuşatma harekâtının içerideki sözcülüğüne soyunarak en başta kendi kurucusuna ve seçmenlerine ihanet etmektedir." ifadesini kullandı.

Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Dünyada büyük değişimlerin yaşandığı dönemlerin olduğunu vurgulayan Ünal, Türkiye'nin bu değişimlerin aktörlerinden birisi olmasın diye hep bir mekanizma tarafından kendi içerisine hapsedilmeye, darbelerle ve iç karışıklıklarla oyalanmaya çalışıldığını belirtti.

Ünal, Türkiye'nin iç çekişmelerle enerjisini tükettiğine işaret ederek, "1960'lı, 70'li, 80'li, 90'lı yıllar, birkaç istisna dışında ne yazık ki 'kayıp yıllar' olarak yakın tarihimizde yerini almıştır." ifadesini kullandı.

Dünyanın büyük değişimlerin eşiğinde olduğuna dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:

"2013'ten bugüne kadar her türlü yolu deneyerek yine Türkiye'yi kendi içine kırmayı hedefliyorlar. Gezi'de, 6-7 Ekim olaylarında, 17-25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da yapılmak istenen şey budur. ‪Türkiye'nin etrafı kuşatılırken ABD, Kuzey Suriye'de Sınır Güvenlik Birimi adı altında bir 'terör devleti'nin hazırlıklarını yaparken, ana muhalefet partisi tüm bu kuşatma harekatının içerideki sözcülüğüne soyunarak en başta kendi kurucusuna ve seçmenlerine ihanet etmektedir.‬

Yanına marjinal grupları ve HDP'yi alarak isyan çağrılarında bulunan, sokağı göstererek tehditler savuran ve bu konseptine uygun il başkanları göreve getiren CHP, Türkiye'nin kararlılığı karşısında bir kez daha umduğunu bulamayacaktır. İç karışıklık tehdidiyle hedeflerinden saptırılan, eskinin Türkiye'sidir. Bugünün, güçlü ve bağımsız politikalar üretme kabiliyetine sahip Türkiye'si, bölgesinde terör koridoru oluşturulmasına bu kirli politikanın iç ve dış aktörlerine rağmen müsaade etmeyecektir. Yenileceksiniz."

(AA)

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