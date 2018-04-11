AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, “Felaket tellallığı yaparak moral bozmaya çalışan küresel timlere en güzel cevabı verdik” dedi.

Vedat Demiröz, geçtiğimiz günlerde açıklanan büyüme ve ihracat rakamları ışığında, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Demiröz, “2017 yılında 7,4’lük rekor büyümeyle Türk ekonomisine yönelik felaket tellallığı yaparak moral bozmaya çalışan küresel timlere en güzel cevabı verdik” dedi.

Vedat Demiröz, 15 Temmuz gibi bir badireyi aşan, son dönemde başarılı sınır ötesi operasyonlarla terör örgütlerinin saldırılarını bertaraf eden Türkiye’nin, ekonomisinin ne derece sağlam bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha görmüş olduklarını kaydetti. Demiröz, önümüzdeki yıllarda da bu algı operasyonlarının devam edeceğinin farkında olduklarını sözlerine ekleyerek, “Şimdi de dünyayı kıskandıran bu sıra dışı büyüme performansımızın sürdürülebilirliğini sorguluyorlar. 2017’de yakaladığımız üretim performansının, ihracatın 170 milyar dolar gibi yeni bir rekora ulaşmasının, turizm sektöründe gördüğümüz ciddi toparlanmanın, 2018 yılı büyümesinde önemli bir etki oluşturacağını şimdiden görebiliyoruz. Hükümetimizin büyümeyi sürdürecek, piyasayı canlandıracak, uzun dönemli yatırımı teşvik edecek tedbirleri ve çalışmaları da hızla devam ediyor. Yeni açıklanan yatırım bedeli 135 milyar TL olan ‘proje bazlı teşvik paketi’ ile 134 bin dolaylı istihdam gerçekleşecek ve cari açığımızda 19 milyar dolarlık iyileşme sağlayacağız. Yatırımların önünü açan bu teşvikler, 2023 hedeflerimizin teminatı olacak. İnşallah yakın zamanda ülkemizden küresel markaların çıktığını görebileceğiz. Önümüzdeki dönemlerde faiz belasından Türkiye’yi kurtararak, enflasyon rakamlarını düşürerek, ekonomimizdeki her türlü tereddütü tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin bağımsız enerjiye geçişte attığı büyük nükleer enerji adımını da değerlendiren Demiröz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ekonomimiz adına çok sevindirici bir gelişme olan bu adım, enerji alanında Türkiye’nin küresel rekabetteki konumuna önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu sayede Türkiye yalnız kendi enerji arz güvenliğini sağlamakla kalmayacak, uzun vadede cari açığını azaltarak, istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme yapısına da kavuşacaktır. Bu önemli adımın olumlu etkilerine, önümüzdeki yıllarda inşallah hep birlikte şahit olacağız.”