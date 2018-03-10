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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 18:33 | Son Güncelleme

"Bir Afrin operasyonu gerçekleştiriyoruz, hayati derecede önemli. Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir devlet, hükümetimiz güçlü bir hükümet. Hem devletimizi hem de hükümetimizi temsil konumunda bulunan Cumhurbaşkanımız, liderimiz de güçlü liderliğiyle de vizyoner kişiliğiyle bu süreçlerde öncü rol oynuyor" - "Sayın Cumhurbaşkanımız bu tür girişimde bulunanlara ve bu tür gelişmelere karşı çok doğru bir zaviyeden bir duruş sergilemiştir. Yoksa dinin ahkamlarının değişeceği, dönüşeceği anlamında kesinlikle öyle bir şey yok"

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, "Hayati derecede önemli. Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir devlet, hükümetimiz güçlü bir hükümet. Hem devletimizi hem de hükümetimizi temsil konumunda bulunan Cumhurbaşkanımız, liderimiz de güçlü liderliğiyle de vizyoner kişiliğiyle bu süreçlerde öncü rol oynuyor." dedi.

Partisinin Düzce Kültür Merkezi'nde Siyaset Akademisi'nin ilk dersine katılmak üzere kente gelen Yazıcı, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin'i ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazıcı, Türkiye'nin önemli bir süreç yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir Afrin operasyonu gerçekleştiriyoruz, hayati derecede önemli. Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir devlet, hükümetimiz güçlü bir hükümet. Hem devletimizi hem de hükümetimizi temsil konumunda bulunan Cumhurbaşkanımız, liderimiz de güçlü liderliğiyle de vizyoner kişiliğiyle bu süreçlerde öncü rol oynuyor. Dolayısıyla Afrin operasyonunda bizim, dış politikada güvenliğimizle alakalı komşu ülkelerde yaşayan insanların güvenliği ile alakalı güvenliği sağlama amacına dönük hedefi bu olan, ülkemizin de güvenliğini korunmayı hedefleyen bir harekat olarak nitelendiriyoruz ve böyledir. Askerlerimize başarılar diliyorum. Bu vesileyle şehitlerimize rahmet diliyoruz. İnşallah fazla zayiat vermeden Afrin ve hedefte olan alanları, güvenliğimizi takip edecek boyuta vardırırız."

- "Cumhurbaşkanımızın 'dinde güncelleme gerekiyor' diye bir ifadesi yoktur"

Yazıcı, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın 'dinde güncelleme gerekiyor' diye bir ifadesi yoktur. Bunu istismar edenler var. Ben İslam dininin uzmanı değilim ama mürekkep yalamışlığım var. İmam-hatip okudum, hukukçu kişiliğimle de o alanlara ilgi duyan bir tarafım var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri Türkiye'de belli zamanlarda hiç görmediğimiz tarzda, toplumun önemli unsurlarını tahkir ve tezyife varacak boyutta, dinde yeri olmayan, hurafe diyeceğimiz tarzda, fantezi diyeceğimiz içerikte ve bunu din adına söylem haline getiren kişiler, kişilikler var. İsimlerini zikretmeme gerek yok, bunları biliyorsunuz. Onlar tamamen saçma sapan söylemler, değerlendirmelerdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bu konuya açıklık getirdiğini belirten Yazıcı, "Toplumun bir kesimi de bu tür söylemleri duyunca, sorgulamadan, 'aman bu meczuptur' deyip, söylemini ve kendisini bir kenara bırakmadan bir meta gibi onu gündeme taşımak suretiyle gündem oluşturma merakı içerisinde olanlar var. Bunlar karşısında biz duyarsız, seyirci kalamayız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu tür girişimde bulunanlara ve bu tür gelişmelere karşı çok doğru bir zaviyeden bir duruş sergilemiştir. Yoksa dinin ahkamlarının değişeceği, dönüşeceği anlamında kesinlikle öyle bir şey yok."

"İslamın özü ve esası ne ise bunları dillendirmeliyiz" diyen Yazıcı, sözlerini, "Milletin kafasını karıştıracak ve kutsal dinimizin güzel değerlerini başkalarının teşrif ve takdir etmesine sebep olacak eylem ve söylemlerden kaçınmak gerekir." diye tamamladı.

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AK Parti Genel Başkan Danışmanı Hayati Yazıcı Düzce

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