AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, "Hayati derecede önemli. Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir devlet, hükümetimiz güçlü bir hükümet. Hem devletimizi hem de hükümetimizi temsil konumunda bulunan Cumhurbaşkanımız, liderimiz de güçlü liderliğiyle de vizyoner kişiliğiyle bu süreçlerde öncü rol oynuyor." dedi.

Partisinin Düzce Kültür Merkezi'nde Siyaset Akademisi'nin ilk dersine katılmak üzere kente gelen Yazıcı, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin'i ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazıcı, Türkiye'nin önemli bir süreç yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir Afrin operasyonu gerçekleştiriyoruz, hayati derecede önemli. Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir devlet, hükümetimiz güçlü bir hükümet. Hem devletimizi hem de hükümetimizi temsil konumunda bulunan Cumhurbaşkanımız, liderimiz de güçlü liderliğiyle de vizyoner kişiliğiyle bu süreçlerde öncü rol oynuyor. Dolayısıyla Afrin operasyonunda bizim, dış politikada güvenliğimizle alakalı komşu ülkelerde yaşayan insanların güvenliği ile alakalı güvenliği sağlama amacına dönük hedefi bu olan, ülkemizin de güvenliğini korunmayı hedefleyen bir harekat olarak nitelendiriyoruz ve böyledir. Askerlerimize başarılar diliyorum. Bu vesileyle şehitlerimize rahmet diliyoruz. İnşallah fazla zayiat vermeden Afrin ve hedefte olan alanları, güvenliğimizi takip edecek boyuta vardırırız."