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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "(AK Parti tarafından oluşturulan uyum komisyonu) Komisyonun çalışmalarını bitirip somut hale getirmesine ilişkin öngördüğümüz tarih nisan sonu. Belki biraz sarkabilir. Bir hayli geniş bir alanda çalışma yürütüyoru

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 14:59 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "(AK Parti tarafından oluşturulan uyum komisyonu) Komisyonun çalışmalarını bitirip somut hale getirmesine ilişkin öngördüğümüz tarih nisan sonu. Belki biraz sarkabilir. Bir hayli geniş bir alanda çalışma yürütüyoruz. Bunu elbette kamuoyuyla paylaşacağız."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı

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