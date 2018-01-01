AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz,"2002 yılında asgari ücret 184 liraydı, 2018'de bin 603 lira oldu. Yaklaşık 9 kat bir artış sağladık. Bu önemli bir gelişme. Asgari ücret eleştirileri yapanlar 2002 yılındaki rakamlarla mukayese ederlerse seviniriz." dedi.

Beraberinde Vali Ali Mantı ile bir kafede gazetecilerle bir araya gelen Yılmaz, Türkiye'nin 2017 yılında halkın iradesi ile sistem değişikliğini kabul ettiğini belirterek, Kasım 2019'da yapılacak seçimlerle, yeni sistemin tüm unsurlarıyla hayata geçmiş olacağını söyledi.

2019'da yapılacak seçimlerden sonra Türkiye kalkınmada yeni bir ivme yakalayacağına işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir taraftan siyasi istikrar ve öngörülebilirlik ile, diğer taraftan da daha seri karar alan ve uygulayan, bürokrasiyi azaltan bir yönetim şekli ile yolumuza devam edeceğiz. Böyle bir ortamda da, kalkınma sürecimiz de hızlanacak. Türkiye 21'nci yüzyılın parlayan ve yükselen ülkelerinden biri. İnşallah bu sistem ile birlikte her alanda yeni bir ivme ile daha ileri gittiğimiz bir dönem yaşayacağız."