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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 13:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

- "2002 yılında asgari ücret 184 liraydı, 2018’de bin 603 lira oldu. Yaklaşık 9 kat bir artış sağladık. Bu önemli bir gelişme. Asgari ücret eleştirileri yapanlar 2002 yılındaki rakamlarla mukayese ederlerse seviniriz" -"(Bitcoin) Bu konularda vatandaşları zarara sokacak işlerin girilmemesi gerekiyor. Problem yaşandığında vatandaşın hakkını arayacağı bir merci yok"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz,"2002 yılında asgari ücret 184 liraydı, 2018'de bin 603 lira oldu. Yaklaşık 9 kat bir artış sağladık. Bu önemli bir gelişme. Asgari ücret eleştirileri yapanlar 2002 yılındaki rakamlarla mukayese ederlerse seviniriz." dedi.

Beraberinde Vali Ali Mantı ile bir kafede gazetecilerle bir araya gelen Yılmaz, Türkiye'nin 2017 yılında halkın iradesi ile sistem değişikliğini kabul ettiğini belirterek, Kasım 2019'da yapılacak seçimlerle, yeni sistemin tüm unsurlarıyla hayata geçmiş olacağını söyledi.

2019'da yapılacak seçimlerden sonra Türkiye kalkınmada yeni bir ivme yakalayacağına işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir taraftan siyasi istikrar ve öngörülebilirlik ile, diğer taraftan da daha seri karar alan ve uygulayan, bürokrasiyi azaltan bir yönetim şekli ile yolumuza devam edeceğiz. Böyle bir ortamda da, kalkınma sürecimiz de hızlanacak. Türkiye 21'nci yüzyılın parlayan ve yükselen ülkelerinden biri. İnşallah bu sistem ile birlikte her alanda yeni bir ivme ile daha ileri gittiğimiz bir dönem yaşayacağız."

- "Çin ve Hindistan'ın da önüne geçtik"

Yılmaz, Türkiye'nin 2017 yılında ekonomide çok önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, "İlk 3 çeyreğin rakamlarını değerlendirecek olursak, 9 ayda ekonomik büyümemiz yüzde 7,4 oldu. 3'ncü çeyrekte 11,1 gibi ekonomik büyüme sağlandı. Bu G20 ülkeleri içinde bizi birinci sıraya taşıdı. Çin ve Hindistan'ın da önüne geçtik." ifadelerini kullandı.

Asgari ücrette yüzde 14'ün üzerinde artış yapıldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Enflasyonun üzerinde artış oldu. 2002 yılında asgari ücret 184 liraydı, 2018'de bin 603 lira oldu. Yaklaşık 9 kat bir artış sağladık. Bu önemli bir gelişme. Asgari ücret eleştirileri yapanlar 2002 yılındaki rakamlarla mukayese ederlerse seviniriz. Bu bekar çalışan için bin 603 lira. Evli ve çocuklu bir çalışanın ücreti bin 700 liranın üzerinde biliyorsunuz."

- Bitcoin uyarısı

Dijital para "Bitcoin" hakkında değerlendirmede bulunan Zeybekci, "Bunlar şu an itibariyle güven vermeyen paralar. İnişli çıkışlı, riskli varlıklar. Vatandaşlarımızı bunlara karşı uyarıyoruz. Bu konularda vatandaşları zarara sokacak işlerin girilmemesi gerekiyor. Arkasında bir şey yok, problem yaşandığında vatandaşın hakkını arayacağı bir merci yok." dedi.

(AA)

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