HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 18:57 | Son Güncelleme

"Yeni sistemi savunan, Türkiye'nin çok daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak isteyenlerle eski sisteme dönmek isteyenler bu seçimde mücadele edecek"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yeni sistemi savunan, Türkiye'nin çok daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak isteyenlerle eski sisteme dönmek isteyenler bu seçimde mücadele edecek." dedi.

AK Parti Bingöl Kadın Kollarının Bingöl Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongresinde konuşma yapan Yılmaz, 24 Haziran'daki seçimlerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Geçen yıl yapılan referandumla halkın anayasa değişikliğine onay verdiğini belirten Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimde yeni yönetim sisteminin kuruluşunu yapacak kadroların seçileceğini kaydetti.

Yılmaz, "Bu yeni yönetim sisteminin ilk seçimi, 24 Haziran seçimleridir. 24 Haziran'da sadece yeni yöneticiler seçmeyeceğiz, yeni milletvekilleri seçmeyeceğiz, sadece Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğiz, aynı zamanda yeni yönetim sisteminin kuruluşunu yapacak kadrolar seçeceğiz." diye konuştu.

24 Haziran'da yapılacak seçiminin iki kesim arasında geçeceğini söyleyen Yılmaz, "Yeni sistemini savunan, Türkiye'nin çok daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak isteyenlerle eski sisteme dönmek isteyenler bu seçimde mücadele edecek." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile yapılan ittifak sonucunda Cumhurbaşkanlığı için tek adaylarının olduğunu da anımsatan Yılmaz, "Yeni sistemi ittifak yaptığımız Milliyetçi Hareket Partisi ile halkın gündemine getirmiştik. Bütün bu geniş ittifakla inşallah Cumhurbaşkanımız, halkımız tarafından birinci turda çok yüksek bir oranda seçilecektir." ifadesini kullandı.

Kongreye, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler de katıldı.

Deprem uzmanlarından korkutan uyarıDeprem uzmanlarından korkutan uyarı
6 bin polis haftalardır her yerde arıyordu! Yakalandı6 bin polis haftalardır her yerde arıyordu! Yakalandı
Erdoğan'dan dikkat çeken kandil mesajı!Erdoğan'dan dikkat çeken kandil mesajı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Bingöl Kadın Kolları Kongresi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

İlginizi Çekebilir

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!

Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

İniş yapan THY pilotundan kuleye: Kuşa çarptık!

İniş yapan THY pilotundan kuleye: Kuşa çarptık!

Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.