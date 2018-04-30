AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yeni sistemi savunan, Türkiye'nin çok daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak isteyenlerle eski sisteme dönmek isteyenler bu seçimde mücadele edecek." dedi.

AK Parti Bingöl Kadın Kollarının Bingöl Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongresinde konuşma yapan Yılmaz, 24 Haziran'daki seçimlerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Geçen yıl yapılan referandumla halkın anayasa değişikliğine onay verdiğini belirten Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimde yeni yönetim sisteminin kuruluşunu yapacak kadroların seçileceğini kaydetti.

Yılmaz, "Bu yeni yönetim sisteminin ilk seçimi, 24 Haziran seçimleridir. 24 Haziran'da sadece yeni yöneticiler seçmeyeceğiz, yeni milletvekilleri seçmeyeceğiz, sadece Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğiz, aynı zamanda yeni yönetim sisteminin kuruluşunu yapacak kadrolar seçeceğiz." diye konuştu.

24 Haziran'da yapılacak seçiminin iki kesim arasında geçeceğini söyleyen Yılmaz, "Yeni sistemini savunan, Türkiye'nin çok daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak isteyenlerle eski sisteme dönmek isteyenler bu seçimde mücadele edecek." dedi.