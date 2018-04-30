AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yeni sistemi savunan, Türkiye'nin çok daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak isteyenlerle eski sisteme dönmek isteyenler bu seçimde mücadele edecek." dedi.
AK Parti Bingöl Kadın Kollarının Bingöl Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongresinde konuşma yapan Yılmaz, 24 Haziran'daki seçimlerin büyük önem taşıdığını söyledi.
Geçen yıl yapılan referandumla halkın anayasa değişikliğine onay verdiğini belirten Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimde yeni yönetim sisteminin kuruluşunu yapacak kadroların seçileceğini kaydetti.
Yılmaz, "Bu yeni yönetim sisteminin ilk seçimi, 24 Haziran seçimleridir. 24 Haziran'da sadece yeni yöneticiler seçmeyeceğiz, yeni milletvekilleri seçmeyeceğiz, sadece Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğiz, aynı zamanda yeni yönetim sisteminin kuruluşunu yapacak kadrolar seçeceğiz." diye konuştu.
24 Haziran'da yapılacak seçiminin iki kesim arasında geçeceğini söyleyen Yılmaz, "Yeni sistemini savunan, Türkiye'nin çok daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak isteyenlerle eski sisteme dönmek isteyenler bu seçimde mücadele edecek." dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile yapılan ittifak sonucunda Cumhurbaşkanlığı için tek adaylarının olduğunu da anımsatan Yılmaz, "Yeni sistemi ittifak yaptığımız Milliyetçi Hareket Partisi ile halkın gündemine getirmiştik. Bütün bu geniş ittifakla inşallah Cumhurbaşkanımız, halkımız tarafından birinci turda çok yüksek bir oranda seçilecektir." ifadesini kullandı.
Kongreye, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler de katıldı.
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