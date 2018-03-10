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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

"Tamamen işsizliği sıfırlamak mümkün değil. Dünyada ve en gelişmiş ülkelerde bile belli bir işsizlik seviyesi yaşanıyor. Önemli olan bunu en aşağıya düşürmek"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tamamen işsizliği sıfırlamak mümkün değil. Dünyada ve en gelişmiş ülkelerde bile belli bir işsizlik seviyesi yaşanıyor. Önemli olan bunu en aşağıya düşürmek." dedi.

Yılmaz, Bingöl'ün Genç Belediyesince Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, işsizliğin sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Tamamen işsizliği sıfırlamak maalesef mümkün değil. Dünyada ve en gelişmiş ülkelerde bile belli bir işsizlik seviyesi yaşanıyor. Önemli olan bunu en aşağıya düşürmek. Türkiye geneline bakıldığında geçen yıl 1 milyon 448 bin yeni iş imkanı oluşturmuşuz. Ekonomimiz büyümüş, bu biraz büyümeye bağlı. Güçlü bir hükümetimiz var çok şükür. 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen ekonomimiz hızlı bir şekilde toparlandı. Geçen sene yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik."

Bingöl'ün nüfusuna göre Türkiye'de en fazla istihdam üreten üçüncü il olduğunu ve bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilin valisine ödül verdiğini anımsatan Yılmaz, buna rağmen işsizlik sorununun tam olarak çözülemediğini belirtti.

Yılmaz, Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğuna ve geçmişten gelen sorunların varlığına işaret ederek "Elimizden geldiğince bunları aşmaya çalışıyoruz. Son dönemlerde işsizlik konusunda neler yaptık, çağrı merkezlerini saymıyoruz, son dönemlerde İş Geliştirme Merkezi açtık. Özellikle yeni girişimciler orada işlerini kursunlar, geliştirsinler ve insanları istihdam etsinler. Tekstilkent dediğimiz 700 kişi çalıştıracak yeni yer yaptık. Burası ileride bir tekstil organize sanayiye dönüşür diye ümit ediyoruz. Bingöl Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün gelişiyor." ifadelerini kullandı.

- SÜTAŞ yatırımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine SÜTAŞ'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi kapsamında Bingöl Entegre Tesislerinin kurulmasıyla kentin işsizlik sorununun önemli oranda çözüleceğini vurgulayan Yılmaz, SÜTAŞ yatırımıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"SÜTAŞ ile ilgili çalışmalar tamamlandığında istihdamda normal bir artış değil de sıçrama yapacağız. Bunun için arkadaşlarımızla gayret gösteriyoruz. İnşallah gerçekleştiğinde hep birlikte görürüz. Diğer taraftan istihdam için tarım ve kırsal kalkınma çok önemli. Son dönemler Tarım Bakanlığımızın bir çalışması var. 300 küçükbaş hayvan projesi. Öyle rastgele değil ama gerçekten bakabilecek imkanı, ailesi, köyde ahır ve yeri olan vatandaşlarımıza yeni bir program başlatıyoruz."

Diğer taraftan gençlerin mesleki eğitimi için uğraştıklarına dikkati çeken Yılmaz, işsizliğin diğer bir sebebinin de mesleksizlik oluğunu dile getirdi.

Yılmaz, "Ne kadar mesleki eğitim güçlü olursa, insanlarımız ne kadar beceri kazanırlarsa işsizliği halletme imkanımız da o derece artar." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Genç Belediye Başkanı Mehmet Hadi Topraktan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz Bingöl

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