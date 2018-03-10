AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tamamen işsizliği sıfırlamak mümkün değil. Dünyada ve en gelişmiş ülkelerde bile belli bir işsizlik seviyesi yaşanıyor. Önemli olan bunu en aşağıya düşürmek." dedi.

Yılmaz, Bingöl'ün Genç Belediyesince Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, işsizliğin sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Tamamen işsizliği sıfırlamak maalesef mümkün değil. Dünyada ve en gelişmiş ülkelerde bile belli bir işsizlik seviyesi yaşanıyor. Önemli olan bunu en aşağıya düşürmek. Türkiye geneline bakıldığında geçen yıl 1 milyon 448 bin yeni iş imkanı oluşturmuşuz. Ekonomimiz büyümüş, bu biraz büyümeye bağlı. Güçlü bir hükümetimiz var çok şükür. 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen ekonomimiz hızlı bir şekilde toparlandı. Geçen sene yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik."

Bingöl'ün nüfusuna göre Türkiye'de en fazla istihdam üreten üçüncü il olduğunu ve bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilin valisine ödül verdiğini anımsatan Yılmaz, buna rağmen işsizlik sorununun tam olarak çözülemediğini belirtti.