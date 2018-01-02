AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Abdullah Gül yorumu

Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanlığınca düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geride kalan 2017 yılını ülke, dünya ve Konya açısından değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.
Konuşmasına Konya'da sürdürülen projelere ilişkin bilgi vererek devam eden Sorgun, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorgun, bir gazetecinin 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamaları hakkında sorusu üzerine "Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu konudaki düşüncelerini çok nezaketli ve kibar bir şekilde Sinop ve Kastamonu'da ifade etti. Yani dostların attığı gül, incitebilir üzebilir" ifadelerini kullandı.
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