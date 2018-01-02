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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Abdullah Gül yorumu

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 13:55 | Son Güncelleme 1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle getirilen sivillere yargı dokunulmazlığı düzenlemesine karşı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin "Dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir" dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" demişti.

Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanlığınca düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geride kalan 2017 yılını ülke, dünya ve Konya açısından değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Konuşmasına Konya'da sürdürülen projelere ilişkin bilgi vererek devam eden Sorgun, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorgun, bir gazetecinin 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamaları hakkında sorusu üzerine "Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu konudaki düşüncelerini çok nezaketli ve kibar bir şekilde Sinop ve Kastamonu'da ifade etti. Yani dostların attığı gül, incitebilir üzebilir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül ak parti KHK

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
abdullah gül haklı kardeşim ,gerisi hikaye konuşuyor.
Herkes sizin gibi düşünmeli değil mi.Sizin düşüncenize katılmayanlar tu kaka.Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır anlayabilmiş değilim.
Sayın Abdullah Gül konusunda Reis yanılıyor Sayın Abdullah Gül Kemal Bey in Kayığına binmedi Çünkü Muhteremin öndegideni Hocasının Kayığından Hiç İnmedi 17_25 olayında "_Sayın Erdoğanı Gülen hakkında Biz yanılttık..Gülen e BİZ KEFİL OLMUŞTUK" diyen SayınARINÇ ta Hep o Kayıktaydı.. sayın Gül Konuşmaya devam etmeli elbette Mesela YAŞ ta FETÖCÜ subayların İhracını Engellemek için ne Dolaplar Çevirdiğini Anlatmakla başlayabilir.. Bu sayede İnsanlar GÜL ün nasıl bişy olduğunu ve gerçekte nasıl KOKTUĞUNU Anlarlar
@palermo544 AKP NİN NERESSİNE DOKUNSAN FETÖ KOKUYOR HAKLISIN DAHA İÇİNDE COK VAR
cumhurbaskanı nazik ve kibar sekilde CEVAP VERMİŞ BİR AKP Lİ MİLLETVEKİLİ... YAHU YAZ BİZ SAGIRIZ DUYMUYOR KÖRUZ DUYMUYORUZ YADA SİZ KULA KUL OLMUS HALKIDA APTAL SANIP BU KADAR RAHAT VE EMİN KONUSUYORSUNUZ
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