AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Suriye'de devam eden 7 yılı bulan iç savaşı, karışıklıkları sona erdirmek için Rusya ile İran ile inisiyatif aldık ve çatışmasızlığı önemli ölçüde sağladık. Bundan sonraki adım, kalıcı barışa erişmek. Yani, Suriye'de teröre bulaşmamış olan bütün grupların, bütün etnik yapıların içinde yer alacağı bir Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözeten yeni bir hükümetin kurulması, artık kalıcı barışın sağlanması."(AA)
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