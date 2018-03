AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Darbeler halk diliyle tanımı, siyasi eşkıyalıktır. Egemenlik kendi kendisini yönetme, yöneticileri belirleme hakkı millete aittir. Egemenlik hakkı devredilmez, vazgeçilmez, bölünmez parçalanmaz, millet o hakkını kullanır” dedi.

Ümraniye Belediyesi, 28 Şubat post modern darbe girişiminin yıldönümünde ’28 Şubat’a Günümüzden Bakmak’ konulu panel ve resim sergisi düzenledi. Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı’nda panele AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca konuşmacı olarak katıldı. Panele konuşmacıların dışında Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile birlikte ilçede görev alan STK temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Panel kapsamında konuşmacılar 28 Şubat sürecini, süreçte yaşananları ve günümüze yankılarını vatandaşlara anlattı.

“10 yılda bir bu millet darbeyle muhatap oluyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Nereden nereye o darbe sürecinde söylenmiş sözlerden bir tanesidir. Bugünkü Cumhurbaşkanı için ‘Muhtar bile olamaz’ demek suretiyle küçümsedikleri Recep Tayyip Erdoğan bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. O darbe sürecinde birinci derecede hedefte olan insanlar ve kadrolar bugün, hatta 15-16 yıldan bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim sorumluluğunu milletin takdiri ile üstlenmiş kadrolardır. Hak üstündür. Hep rahmetli Necmettin Erbakan, ‘Hak üstün’ derdi. Haklı iseniz üstünsünüz. Dolayısıyla yapılan haksızlıklar karşısında haklı olduğu inancıyla mücadele eden kadrolar sonunda üstün geldi, galip oldu. Onlar kolay olmadı. Bizim çok partili demokratik siyasal hayatımızı gözden geçirdiğimizde hemen hemen her 10 yılda bir darbeye maruz kalan bir ülkeyiz. Hani derler ya türlü çeşitli, kimisi açık sıcak, kimisi örtülü, kimisi post modern ama 10 yılda bir bu ülkede darbeyle bu millet bu halk muhatap oluyor” dedi.

“Darbeler halk diliyle siyasi eşkıyalıktır”

Darbelerin ülkeye zararlarına değinen Hayati Yazıcı, “Darbeler halk diliyle tanımı siyasi eşkıyalıktır. Egemenlik kendi kendisini yönetme, yöneticileri belirleme hakkı millete aittir. Egemenlik hakkı devredilmez, vazgeçilmez, bölünmez parçalanmaz, millet o hakkını kullanır. Beğenmiyorsa bunun takdirini yapacak olanlarda millettir. Onun içinde demokrasiler önemlidir. Seçim geldiğinde sandıkta bunun takdirini yapar. Ama bu milleti küçümseyenler bu topraklara düşman olan unsurlarında telkini ve yönlendirmeleriyle her 10 yılda bir bahane uydurmak suretiyle milletin egemenlik hakkına müdahale etmiş ve Türkiye bedeller ödemiştir. Bu darbelerin Türkiye’ye maliyeti 390 milyar TL devasa bir şeydir” diye konuştu.

“15 Temmuz’da akşam başlayan darbe girişimini sabah olmadan engellenmesi tarihte bir ilktir”

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Yazıcı, “Darbe önlemeyi 15 Temmuz’da aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine akşam başlayan alçak darbe teşebbüsünü sabah olmadan bu aziz millet önlemiştir. Bu tarihte ilktir. Bu kazanımların asla geriye dönüşü olmaz. Hiç kimsede bu darbe alçaklığına teşebbüs edemez. 28 Şubat 1997’de Sincan’da Kudüs gecesi yapılmıştı. Afrin Harekatı’nda 22 Ocak’ta ilk şehidimiz Musa Astsubay’ın anısına Mehmetçiğe saygı ve dua gecesi düzenlendi. Türkiye değişti. Türkiye eskiden olduğu gibi ithamlar karşısında susan ve boynunu eğen bir Türkiye yok. Türkiye gücünün farkında, tarihinin derinliklerinden gelen o değerleri içselleştirmiş kadrolar artık edilgen durumdan çıkmış, etken duruma gelmiştir. Bu aziz millet bu kazanımlarını koruyacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.