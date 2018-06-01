HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: "Beton kaplı baraj tipinde, gövde dolgu hacmi bakımından dünyada birinci sırada gelen Ilısu Barajı bitmek üzere, hayırlı uğurlu olsun. Bu baraj faaliyete geçtiğinde ekonomimize 1,5 milyar liralık ka

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 18:33 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: "Beton kaplı baraj tipinde, gövde dolgu hacmi bakımından dünyada birinci sırada gelen Ilısu Barajı bitmek üzere, hayırlı uğurlu olsun. Bu baraj faaliyete geçtiğinde ekonomimize 1,5 milyar liralık katkı sağlayacak. Ilısu Barajı'nın bir uçtan diğer uca uzunluğu 150 kilometrelik bir göl oluyor, Batman'a deniz geliyor."


PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...
Şehit Uzman Çavuş'u Bozüyük'te 10 bin kişi uğurladıŞehit Uzman Çavuş'u Bozüyük'te 10 bin kişi uğurladı
Arazisi iade edilen Rum, KKTC'de yaşama kararı aldıArazisi iade edilen Rum, KKTC'de yaşama kararı aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Abdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorum

Abdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorum

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'a 'kurmaca' haber tepkisi!

Fatih Portakal'a 'kurmaca' haber tepkisi!

Seçim sonucunu etkileyecek anket! AK Parti’li ve CHP’li seçmen yapılan araştırmada en az ekonomiden memnun

Seçim sonucunu etkileyecek anket! AK Parti’li ve CHP’li seçmen yapılan araştırmada en az ekonomiden memnun

Kaza sanıldı, cinayet çıktı!

Kaza sanıldı, cinayet çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabı hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabı hakkında ilk kez konuştu!

LGS sat kaçta başlayacak saat kaçta bitecek? Sınav duası ve öğrencilere tavsiyeler!

LGS sat kaçta başlayacak saat kaçta bitecek? Sınav duası ve öğrencilere tavsiyeler!

Kadavraya cenaze töreni! 17 yıl sonra toprağa verildi

Kadavraya cenaze töreni! 17 yıl sonra toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.