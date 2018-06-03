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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: "(Meral Akşener'in TİKA'ya yönelik sözleri) Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen eserlerini bir bir ayağa kaldıran TİKA'yı kapatacakmış. Niye? Çünkü FETÖ öyle istiyor. FETÖ'nün dışarıdaki sömürü alanlarına

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 14:35 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: "(Meral Akşener'in TİKA'ya yönelik sözleri) Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen eserlerini bir bir ayağa kaldıran TİKA'yı kapatacakmış. Niye? Çünkü FETÖ öyle istiyor. FETÖ'nün dışarıdaki sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular. FETÖ'nün en sevmediği kuruluşu kapatmayı vadediyorlar."


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