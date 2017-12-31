AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "(696 sayılı KHK'nın 121'inci maddesi) O darbecilerin üzerine giden, tankların üzerine çıkan darbecileri derdest edip emniyete teslim eden kahraman vatandaşlarımızı korumak için kanun çıkardık. Buna kim itiraz ediyorsa, bizim için darbecilerden farkı yoktur, bu kadar açık söylüyorum."(AA)
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