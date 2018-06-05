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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz, onlarla ilgili sıkıntımız yok. Onlar bizim kardeşimizdir. Kürtlüğünüz ile gurur duyun, Kürt olduğunuzu gururla söyleyin, bunun için hiç kimse size bir şey y

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz, onlarla ilgili sıkıntımız yok. Onlar bizim kardeşimizdir. Kürtlüğünüz ile gurur duyun, Kürt olduğunuzu gururla söyleyin, bunun için hiç kimse size bir şey yapamaz."


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